Pecco Bagnaia "en colère" contre un Álex Márquez "très dangereux"

Pecco Bagnaia a perdu gros au GP d'Aragón, alors qu'il était en passe de prendre de gros points après un nouveau départ difficile. Comme samedi, le pilote Ducati a glissé au départ et il s'est retrouvé septième. Il a ensuite profité de la chute de Miguel Oliveira, d'une erreur de Franco Morbidelli et a doublé Pedro Acosta, avant de fondre sur Álex Márquez. Plus rapide que l'Espagnol, il semblait en mesure de lui arracher la troisième place, mais leur duel s'est conclu sur un accident.

Après une erreur de Márquez au virage 12, Bagnaia a voulu le doubler en passant à l'extérieur, mais le pilote Gresini n'a pas pu l'éviter et l'a percuté. Une fois au sol, Bagnaia a vu Márquez et sa moto passer sur lui, une image impressionnante mais sans dommages. Passé par le centre médical, Bagnaia a été déclare apte à rouler et aucune blessure n'a été détectée, si ce n'est de grosses contusions.

L'incident passe mal auprès du vainqueur des deux derniers titres, qui ressent une forte douleur et juge Álex Márquez totalement responsable. "Je ne me sens pas très bien", a-t-il confié. "Mon cou me fait très mal donc ce n'est pas très bon. On a été chanceux de ne pas avoir de fracture au vu de la chute."

"J'étais devant, on avait déjà changé de direction. Ce qui me met le plus en colère, c'est en voyant les données. Quand je suis arrivé au virage 10, j'étais devant, en laissant de la place parce que je savais qu'il était là, mais j'avais beaucoup plus de vitesse, donc je n'avais pas besoin de couper la trajectoire pour être devant."

"Dès que je suis entré au virage 10, j'ai entendu son moteur, qu'il mettait les gaz. C'est mauvais. Le pire, c'est qu'il est passé de 40% à 60% [sur l'accélérateur] avant sa chute. C'est très dangereux d'avoir des choses comme ça, parce qu'on essaie d'éviter les contacts normalement, on ne veut pas avoir un contact avec qui que ce soit. Selon les données, d'après ce qu'il s'est passé, quelqu'un n'avait pas la même idée."

Pecco Bagnaia après sa chute Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Les arguments de Bagnaia n'ont pas été retenus par les commissaires de course, qui ont décidé de ne désigner aucun responsable : "On est allés voir les commissaires, pas au même moment et ils n'ont juste pas écouté notre point de vue."

Dans leur décision, les commissaires soulignent que le faible niveau d'adhérence a été un "facteur contribuant" à l'accrochage et qu'"aucun élément de preuve déterminant" ne permet d'incriminer un pilote plus que l'autre.

Demain, je ne pourrai pas tourner la tête, mais ce n'est pas un souci.

Pecco Bagnaia s'apprête à retrouver ses terres, à Misano, avec quelques séquelles physiques, comme après sa spectaculaire chute au GP de Catalogne la saison passée, mais heureusement sans les mêmes douleurs. L'ensemble du week-end a néanmoins été difficile pour l'Italien, entre ses difficultés vendredi, un problème en course sprint et sa chute du jour, qui le relègue à 23 points de Jorge Martín au championnat.

"Heureusement, je ne vais pas aussi mal qu'à Misano l'an dernier. Je sens que j'irai bien dans trois jours. C'est juste musculaire donc j'espère ne pas avoir de problèmes supplémentaires. Demain, je ne pourrai pas tourner la tête, mais ce n'est pas un souci. Misano est une bonne piste pour moi, mais c'était aussi une bonne piste pour Martín l'an dernier. Maintenant, il faut qu'on se concentre beaucoup plus sur les points."

"C'est dommage que ce week-end, on ait eu beaucoup de difficultés, pas de notre côté mais avec ce qu'il s'est passé, de nombreuses situations [difficiles]. Vendredi matin, on n'a pas travaillé à cause d'un problème, hier dans le sprint on a eu un problème, aujourd'hui j'ai eu un mauvais départ et un autre a décidé de ne pas me laisser finir la course, donc au lieu de sortir de ce week-end à sept points, on le finit à 23, c'est énorme."

Le cuir abimé de Pecco Bagnaia après sa chute Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La troisième place aurait en effet permis à Bagnaia de bien limiter les dégâts après avoir une nouvelle fois fait les frais d'une piste glissante au départ. Le nettoyage de la piste effectué hier n'était selon lui pas suffisant, et les averses de la nuit n'ont rien arrangé : "Quand je suis arrivé à mon emplacement, c'était pire qu'hier, encore plus sale. Ils ont encore dit qu'ils avaient nettoyé, mais peut-être qu'il y avait quelque chose de mieux à faire."

"Sans ce mauvais départ, je me serais battu avec Jorge mais j'ai eu ce patinage au départ et le podium était un objectif facile", a estimé Bagnaia.

Lire aussi : MotoGP Pour Álex Márquez, seul Pecco Bagnaia pouvait éviter le contact

Le pilote Ducati s'était montré méthodique dans sa remontée, en évitant de prendre trop de risques derrière un Morbidelli qui ne lâchait rien : "J'ai eu beaucoup de mal derrière Frankie en début de course, parce que je gérais beaucoup le pneu vu que je voulais garder un bon potentiel pour la fin. Il ne se souciait pas trop de la dégradation du pneu donc c'était dur de se rapprocher au freinage."

"Mais dès qu'il a eu son problème, je suis revenu sur Acosta en deux tours, je l'ai doublé facilement et après, c'était la même chose avec Álex. Je reprenais cinq dixièmes au tour. Il a encore attaqué pendant deux tours mais je pense qu'il a tout fini au cours de ces deux tours, donc c'était une question de temps."