Pecco Bagnaia défend sa manœuvre face au "showman" Álex Márquez

Pecco Bagnaia a signé le meilleur temps ce vendredi au Mugello, mais c'est surtout un incident avec Álex Márquez qui a marqué les esprits. Au cours des Essais, le pilote Ducati a gêné son rival, qui n'a pas manqué de manifester son mécontentement... un peu trop selon Bagnaia, selon qui l'incident ne méritait pas une telle réaction.

"C'est comme toujours", a pesté le double Champion du MotoGP. "D'abord, il n'y avait pas de drapeau bleu, ensuite c'était hors de la trajectoire, j'ai freiné plus tard pour être devant. C'est toujours un bon showman. Il fait ce genre de gestes sur sa moto, pfff... comme toujours."

Álex Márquez a une toute autre opinion sur l'incident. "J'arrivais dans un tour rapide, j'améliorais mes chronos", a expliqué le pilote Gresini. "J'ai vu Pecco devant à partir du secteur 2, très lent au milieu de la piste. Je m'attendais à ce qu'il me voit derrière lui mais ça n'a pas été le cas. Au virage 12, il était complètement au milieu de la trajectoire. J'ai pu l'éviter mais j'ai dû couper les gaz, donc pour moi ce qu'il s'est passé est assez clair."

Márquez n'a pas apprécié la façon dont Bagnaia a qualifié l'incident : "Il a dit qu'il était hors de la trajectoire et ce n'est pas vrai. Je n'en dirai pas plus, il sait ce qu'il s'est passé, je sais ce qu'il s'est passé. C'est tout."

Les commissaires de course ont lancé une enquête sur l'incident et leur décision n'a pas encore été communiquée.

Bagnaia va-t-il renouer avec la victoire en course sprint ?

Si Bagnaia n'est pas pénalisé sur la grille de départ et qu'il confirme en qualifications, il sera probablement l'un des favoris pour les deux courses du week-end. Sur ses terres, l'Italien a collé 0"273 à son premier poursuivant, Álex Rins, un écart impressionnant puisque les autres pilotes étaient tous très proches les uns des autres, avec une plus faible différence entre Rins et le 11e, Fabio Quartararo !

"Je suis content des performances", s'est félicité Bagnaia. "J'étais très satisfait en pneus usés ce matin, j'étais très satisfait cet après-midi en pneus usés. Le time attack est une conséquence des bonnes sensations sur ma moto donc je suis très content. Je n'ai pas fait un tour particulièrement bon parce que j'ai fait deux petites erreurs mais je suis très, très content du potentiel de ma moto."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia semble être en mesure de s'offrir son premier succès en course sprint depuis le Red Bull Ring la saison passée, mais il ne pense pas que le Mugello lui donne de meilleures chances que les autres piste : "La semaine dernière aussi [à Barcelone, c'était possible], Jerez aussi, Le Mans aussi... Les dernières fois, on a toujours eu le niveau pour gagner mais je commence à penser que ça pourrait être la bonne."

"Sincèrement, ce n'est pas que je suis lent ou que j'ai du mal", précisait Bagnaia jeudi, estimant que ce ne sont pas les performances qui lui ont fait défaut le samedi après-midi récemment : "Si on regarde les trois dernières courses sprint, à Jerez j'étais assez bon pour jouer la victoire mais j'ai eu un contact avec Brad, au Mans j'ai eu un problème électronique sur la moto donc j'ai dû m'arrêter et dans la dernière, je menais jusqu'au dernier tour, j'avais une avance de sept dixièmes et je contrôlais tout à la perfection."

"Ça peut arriver de tomber mais le niveau est là, le potentiel est là, on est toujours assez bons pour jouer la victoire dans les sprints. Il me faut juste un peu plus de chance pour en finir une. Le potentiel est là."