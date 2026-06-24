La touchante lettre d'adieu de Pecco Bagnaia à Ducati

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D'un rêve de titre devenu réalité jusqu'aux tensions apparues l'an passé : Pecco Bagnaia a évoqué avec émotion son départ de Ducati en fin d'année.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Connu depuis plusieurs mois, le divorce entre Pecco Bagnaia et Ducati a enfin été prononcé ce mercredi. Après avoir fait toute sa carrière en MotoGP sur les motos sortie des ateliers de Borgo Panigale, chez Pramac puis dans l'équipe officielle, le double champion du monde va rejoindre Aprilia la saison prochaine, mais il faudra encore attendre un peu pour que cette union devienne officielle.

Bagnaia a publié un message très personnel sur les réseaux sociaux. En s'adressant directement à la marque Ducati, il revient sur le parcours qui a fait de lui le pilote le plus titré et le plus victorieux sur la Desmsedici, et alors qu'il deviendra aussi celui ayant pris le plus de départs sur cette machine pendant l'été.

Son amour pour Ducati transparaît dans ses mots, mais il ne fait pas l'impasse sur les difficultés rencontrées depuis début 2025, et même sur quelques tensions en interne.

Voici le message de Pecco Bagnaia en intégralité :

"Tu étais mon rêve, et tu es devenu la plus belle des réalités que j'ai connues. Quand j'ai rejoint le MotoGP avec Ducati, je pensais déjà avoir accompli quelque chose d'indescriptible, mais tu m'as permis d'y croire de plus en plus. Huit ans, 31 victoires, 63 podiums, 27 pole positions, deux titres mondiaux et deux places de vice-champion au championnat – c'est l'histoire que nous avons écrite, et elle n'appartient qu'à nous."

"Nous avons grandi ensemble, nous avons traversé toutes sortes de situations ensemble, sans jamais abandonné, et nous nous sommes toujours encouragés mutuellement à donner le meilleur de nous-mêmes."

 

"Et toi, qui est l'une des plus belles parts en moi, tu m'as offert les moments les plus palpitants de ma carrière, tu as fait de moi un meilleur pilote, un jeune homme heureux, et nous avons passé de si bons moments ensemble."

"La saison dernière, on avait du mal à s'entendre ; on s'est disputés plus souvent qu'on ne l'aurait souhaité, et quelque chose a commencé à changer."

"Je ressens le besoin de prendre un nouveau départ et de relever un nouveau défi, mais je n'oublierai jamais ce que nous avons été. Tu fais partie de moi, et ce sera toujours le cas."

"Je t'aime."

"Pecco."

 

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