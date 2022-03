Pecco Bagnaia : "Ducati n'a pas à s'excuser"

Charger le lecteur audio

Le premier Grand Prix de la saison au Qatar s'est terminé de façon désastreuse pour l'équipe Ducati officielle avec deux abandons, l'un sur problème technique du côté de Jack Miller, et l'autre sur une chute pour Pecco Bagnaia, qui souffrait depuis le début de la course. L'Italien n'avait pas caché son agacement concernant le travail effectué durant le week-end et estimait que son travail était de gagner des courses et non d'être pilote d'essai.

La GP22 n'a en effet pas livré tous ses secrets au constructeur italien, qui a encore besoin d'effectuer de nombreux tests afin de la rendre pleinement compétitive. Ce dernier s'est publiquement excusé auprès de son pilote pour le manque de performance de sa machine, mais deux semaines plus tard, les esprits semblent apaisés et la motivation de retour.

"Je pense que Ducati n'a pas à s'excuser auprès de moi, nous sommes une équipe et nous travaillons ensemble", a déclaré Bagnaia. "Nous avons parlé dans le box et tout était clair, donc nous n'avons pas à nous excuser pour quoi que ce soit. Dans tous les cas, ce week-end sera une histoire différente. J'ai eu du temps à la maison pour me détendre, car la semaine n'a pas été simple, nous avons travaillé dur. J'ai eu une super séance d'entraînement au Mugello et une autre samedi au Ranch. J'ai eu du temps pour réfléchir et me détendre."

"Pour être clair : j'ai dit que je faisais trop d'essais et le message qui est passé est que je ne voulais pas le refaire, mais ce n'est pas ça. C'est clair que dans une équipe d'usine, il faut le faire. J'étais énervé et je me posais beaucoup de questions sur mon équipe, sur tout, j'étais aussi un peu nerveux après la course. J'ai dit des choses et le message n'est peut-être pas correctement passé."

Un bon circuit pour Ducati

Avec un test de pré-saison réalisé sur le circuit de Mandalika et les enseignements tirés du Qatar, Bagnaia aborde le Grand Prix d'Indonésie plus sereinement. "La moto que j'utiliserai ici sera exactement la même que celle du Qatar, car nous étions parvenus à résoudre beaucoup de problèmes lors des EL4", a-t-il expliqué.

"Évidemment, lorsque vous avez une nouvelle moto il faut la comprendre avant de pouvoir l’utiliser à 100%. Nous nous sommes concentrés là-dessus, et nous avions réussi au Qatar. Nous verrons comment ça se passera ici. Je pense que par rapport aux tests nous avons passé un gros cap en termes de feeling, mais nous ne le saurons réellement que dans les prochains jours."

"Au vu du tracé et de la façon dont les tests se sont déroulés, ça devrait être une bonne piste pour nous, car il y a beaucoup de virages rapides à raccorder et notre moto est forte pour ça. Lors du test, Honda et Yamaha ont été très rapides, mais je pense que ce week-end, beaucoup de cartes peuvent être rebattues."

La seule ombre au tableau est le comportement des pneumatiques, dont la carcasse a été modifiée par Michelin depuis le test. Face aux très hautes températures attendues, l'inconnue est totale concernant leur usure, mais pas de quoi entacher la motivation de Bagnaia : "Ça sera très important de comprendre les pneus et leur carcasse. […] Mon travail sera de comprendre les conditions, les pneus et l'électronique de ma moto. Les réglages sont déjà bons, je ne veux rien changer, comme je le faisais fait l'an dernier."

