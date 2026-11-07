MotoGP GP du Qatar
Bagnaia victime de deux fractures après sa violente chute à Losail
Le pilote Ducati officiel a été projeté en l'air après avoir été percuté par Fermin Aldeguer lors de la course sprint à Losail.
Richard Asher Rubén Carballo Rosa
Mis à jour: 7 nov. 2026, 18:40
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Le double champion du monde Pecco Bagnaia souffre de deux fractures au pied droit après sa violente chute survenue lors de la course sprint au Qatar, samedi.
Cette blessure l'empêchera au minimum de participer au Grand Prix du Qatar dimanche. Sa fin de saison est également incertaine, alors que l'éventualité d'une intervention chirurgicale est à l'étude.
Bagnaia a été projeté en l'air lorsque Fermín Aldeguer (Gresini) a perdu le contrôle de sa moto au freinage et l'a violemment percuté en début de course.
Cet accident a entraîné un drapeau rouge et l'organisation d'une toute nouvelle course, à laquelle Bagnaia n'a logiquement pas pu prendre part. Un coup d'arrêt pour l'Italien, qui vivait jusque-là ce qui semblait être son week-end le plus prometteur depuis quelque temps.
Le sprint a tourné court pour Bagnaia.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Bagnaia a été examiné par le directeur médical du MotoGP, le Dr Angel Charte. Ducati a ensuite publié un communiqué pour préciser la nature de ses blessures.
"Les premiers examens médicaux réalisés par Pecco Bagnaia au centre médical du circuit international de Losail ont révélé deux fractures au pied droit, touchant les quatrième et cinquième métatarses", indique le communiqué.
"Le pilote sera transféré ce soir à l'hôpital de Doha afin de subir des examens complémentaires pour déterminer si ces fractures nécessitent une intervention chirurgicale."
Il ne restera que deux Grands Prix au calendrier MotoGP après le rendez-vous de Losail. La pause de deux semaines avant le double rendez-vous ibérique qui clôturera la saison pourrait jouer en faveur de Bagnaia. À ce stade, il n'est toutefois pas exclu que son aventure chez Ducati soit déjà terminée.
Bagnaia, qui a remporté deux titres mondiaux avec l'équipe en 2022 et 2023, arrive au terme de deux saisons difficiles. Il rejoindra Aprilia l'année prochaine.
Aldeguer a quant à lui été contraint d'effectuer une double pénalité de long lap lors de la course relancée.
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