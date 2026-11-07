MotoGP GP du Qatar

Bagnaia victime de deux fractures après sa violente chute à Losail

Le pilote Ducati officiel a été projeté en l'air après avoir été percuté par Fermin Aldeguer lors de la course sprint à Losail.

Richard Asher Rubén Carballo Rosa

Mis à jour: 7 nov. 2026, 18:40

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le double champion du monde Pecco Bagnaia souffre de deux fractures au pied droit après sa violente chute survenue lors de la course sprint au Qatar, samedi.

Cette blessure l'empêchera au minimum de participer au Grand Prix du Qatar dimanche. Sa fin de saison est également incertaine, alors que l'éventualité d'une intervention chirurgicale est à l'étude.

Bagnaia a été projeté en l'air lorsque Fermín Aldeguer (Gresini) a perdu le contrôle de sa moto au freinage et l'a violemment percuté en début de course.

Cet accident a entraîné un drapeau rouge et l'organisation d'une toute nouvelle course, à laquelle Bagnaia n'a logiquement pas pu prendre part. Un coup d'arrêt pour l'Italien, qui vivait jusque-là ce qui semblait être son week-end le plus prometteur depuis quelque temps.

Le sprint a tourné court pour Bagnaia.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bagnaia a été examiné par le directeur médical du MotoGP, le Dr Angel Charte. Ducati a ensuite publié un communiqué pour préciser la nature de ses blessures.

"Les premiers examens médicaux réalisés par Pecco Bagnaia au centre médical du circuit international de Losail ont révélé deux fractures au pied droit, touchant les quatrième et cinquième métatarses", indique le communiqué.

"Le pilote sera transféré ce soir à l'hôpital de Doha afin de subir des examens complémentaires pour déterminer si ces fractures nécessitent une intervention chirurgicale."

Il ne restera que deux Grands Prix au calendrier MotoGP après le rendez-vous de Losail. La pause de deux semaines avant le double rendez-vous ibérique qui clôturera la saison pourrait jouer en faveur de Bagnaia. À ce stade, il n'est toutefois pas exclu que son aventure chez Ducati soit déjà terminée.

Bagnaia, qui a remporté deux titres mondiaux avec l'équipe en 2022 et 2023, arrive au terme de deux saisons difficiles. Il rejoindra Aprilia l'année prochaine.

Aldeguer a quant à lui été contraint d'effectuer une double pénalité de long lap lors de la course relancée.

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Márquez remporte un sprint spectaculaire à Losail, Martín arrache la troisième place

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Richard Asher





Márquez remporte un sprint spectaculaire à Losail, Martín arrache la troisième place



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



1 h



Márquez remporte un sprint spectaculaire à Losail, Martín arrache la troisième place





La douleur refait surface en qualifs : Jorge Martín face à un défi "très difficile"



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



4 h



La douleur refait surface en qualifs : Jorge Martín face à un défi "très difficile"





Marco Bezzecchi décroche la pole devant Marc Márquez



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



5 h



Marco Bezzecchi décroche la pole devant Marc Márquez

Plus de

Pecco Bagnaia





Bagnaia se sent à nouveau "comme un pilote d'usine" au Qatar



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



22 h



Bagnaia se sent à nouveau "comme un pilote d'usine" au Qatar





Les pilotes adoptent un ton conciliant avant un Grand Prix du Qatar polémique



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



2 j



Les pilotes adoptent un ton conciliant avant un Grand Prix du Qatar polémique





Bagnaia compte les jours avant la fin de son aventure avec Ducati en MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



3 j



Bagnaia compte les jours avant la fin de son aventure avec Ducati en MotoGP

Dernières actus





Bagnaia victime de deux fractures après sa violente chute à Losail



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Qatar



7 min



Bagnaia victime de deux fractures après sa violente chute à Losail





Hamilton écope d'une nouvelle pénalité et partira du fond de grille à Interlagos



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



1 h



Hamilton écope d'une nouvelle pénalité et partira du fond de grille à Interlagos





Márquez remporte un sprint spectaculaire à Losail, Martín arrache la troisième place



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Qatar



1 h



Márquez remporte un sprint spectaculaire à Losail, Martín arrache la troisième place





Vasseur a payé de sa poche 1 million de dollars pour les débuts d'Ocon en F1



Formule 1



F1 Formule 1 1 h



Vasseur a payé de sa poche 1 million de dollars pour les débuts d'Ocon en F1

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire