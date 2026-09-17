Bagnaia furieux après une phrase polémique "sortie de son contexte"

C'est un Pecco Bagnaia mécontent qui s'est présenté face à la presse ce jeudi en arrivant au Red Bull Ring. Il y a quelques jours à Misano, une vidéo de lui discutant avec Fabio Di Giannantonio a suscité une certaine polémique, et l'Italien déplore des propos sortis de tout contexte, qui faisaient croire à une critique envers Ducati alors que cela n'était pas le cas.

La fameuse vidéo a été tournée après l'arrivée du GP de Saint-Marin. Les pilotes enchaînent les passages devant les chaînes de télévision et DAZN, diffuseur du MotoGP en Espagne, a capté un échange entre Bagnaia et Di Giannantonio à un moment où ils n'étaient pas interviewés.

Bagnaia explique à Di Giannantonio ses difficultés tout au long du week-end, dans des propos similaires à ceux qu'il a tenus devant la presse. Lorsque le pilote VR46 évoque la possibilité de changer de réglages, Bagnaia répond un énigmatique : "Ils ne me laissent pas le faire."

Ces propos ont pu laisser penser que Bagnaia reprochait à Ducati de le limiter dans les solutions techniques pour remédier à ses problèmes. Le double champion du monde du MotoGP assure que ce n'était absolument pas le sens de ces mots. Il reconnaît une formulation maladroite mais reproche surtout à DAZN d'avoir diffusé ces propos, tenus hors antenne, sans expliquer le contexte qui les entourait.

"C'est très, très simple", a déclaré Bagnaia ce jeudi face aux journalistes présents au GP d'Autriche, dont ceux de Motorsport.com. "Vous me connaissez très bien, vous m'écoutez après chaque journée quand on roule. On m'a souvent demandé si l'équipe me soutenait et j'ai toujours dit que oui, elle fait le maximum pour m'aider."

"Cela étant dit, ce qu'il s'est passé à Misano était un manque de respect total de la part de DAZN, mais c'est comme ça. La vidéo a été sortie de son contexte. On parlait d'une chose qui n'est pas vraiment secrète, parce qu'on parlait [en public] mais c'est hors contexte parce que la vidéo n'est pas en intégralité."

Pecco Bagnaia et Fabio Di Giannantonio. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"On parlait d'un sujet, la dernière chose que j'ai dite n'était pas correcte, mais tout le monde traverse des périodes difficiles, tout le monde a des frustrations en soi, et parfois, on dit des choses d'une façon inappropriée. J'ai toujours dit que Ducati me soutenait beaucoup."

"Ce que je voulais dire [à Di Giannantonio], c'est que j'ai essayé de mettre et enlever les pièces plusieurs fois et que Ducati ne m'autorise pas à en faire plus, mais juste parce que je l'ai fait plusieurs fois, et que je ne veux pas continuer ce genre de choses."

Peut-être que je suis candide dans ma manière d'évaluer les situations parce que je pense que les gens sont toujours de bonne foi alors qu'ils ne le sont pas.

Bagnaia reconnaît que ses mots étaient mal choisis, mais il reproche surtout à DAZN un traitement qu'il juge malhonnête de la discussion. Il reconnaît même une certaine candeur dans son approche, même s'il a précisé que le média lui avait présenté des excuses.

"Ce qui est sorti de ma bouche était mal formulé, mais ce qu'il s'est passé est désastreux selon moi. C'est un manque de respect total. Il faut du respect dans la relation entre les journalistes et les pilotes. Je pense que j'ai toujours été très gentil avec vous, je n'ai jamais dit quelque chose de mal."

"J'essaie d'avoir une bonne relation pour nous parce que j'ai conscience de l'importance d'avoir une bonne relation avec les journalistes, parce que vous êtes ceux qui parlent au monde pour nous. Pour moi, ce qu'il s'est passé n'est pas correct."

Pecco Bagnaia (Ducati). Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Peut-être que je suis candide dans ma manière d'évaluer les situations parce que je pense que les gens sont toujours de bonne foi alors qu'ils ne le sont pas", a-t-il ajouté. "Mes mots ont été sortis de leur contexte dans une vidéo qui n'aurait pas dû exister. DAZN m'a déjà demandé pardon parce que ça n'est pas la façon dont il faut travailler."

"Je veux accepter les excuses parce que les polémiques me cassent les couilles, il y en a déjà eu trop. Je comprends qu'une fois que cette polémique est sortie, les journalistes l'aient exploitée parce qu'ils ne peuvent pas passer à côté. Je n'ai pas sous-estimé la situation, précisément parce que je crois toujours en la bonne foi des gens. Des mots ont été sortis de leur contexte parce que le discours était un peu différent."

Bagnaia envisage de se montrer moins transparent

Ce n'est pas la première fois que des propos de Bagnaia suscitent la polémique après une interprétation erronée. En 2023, alors que plusieurs pilotes étaient blessés, il avait estimé que le danger avait été renforcé par des équipes satellites plus performantes que par le passé, ce qui tendait mécaniquement à rapprocher les pilotes en piste. Son appel à "recréer un écart" avait parfois été pris comme une volonté de favoriser les équipes d'usine, ce qui n'était pas la réalité de son propos.

Bagnaia est resté un pilote très ouvert, qui a avoué plusieurs fois un sentiment d'humiliation face à ses récentes déconvenues. Désormais plus conscient de la façon dont ses déclarations peuvent être interprétées, il promet néanmoins de retenir la leçon, peut-être en jouant moins le jeu des médias.

"C'est vrai que vous pouvez prendre nos mots et les mettre en ligne de la façon dont vous voulez. On peut prononcer trois mots dans un contexte totalement différent, positivement ou négativement. C'est à vous d'être transparents et de comprendre ce que l'on dit."

Pecco Bagnaia va réévaluer sa relation avec la presse. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Mais je sais que parfois, c'est important d'avoir un titre clickbait, parce que ça marche comme ça. J'essaie d'être toujours aussi transparent que possible, mais je vais essayer de moins l'être. Peut-être qu'à l'avenir, je vous en donnerai moins."

"J'ai toujours mis beaucoup de transparence dans tout, peut-être même trop, et après ce qui s'est passé ça va changer, vous n'aurez clairement plus la transparence que j'ai toujours donnée", a-t-il résumé.

Pas de tensions en interne

Pour Pecco Bagnaia, l'essentiel est que cet épisode n'aura pas d'effets dans sa relation avec Ducati. Il rejoindra Aprilia la saison prochaine mais veut quitter Ducati en bons termes et, lorsqu'on lui demande si la polémique a créé des tensions, il affiche sa certitude : "Non, parce qu'entre personnes mûres, on se parle, on éclaircit les choses et on avance."

"On en a parlé hier, c'était évident parce qu'avec la façon dont ça a été diffusé, ça a l'air catastrophique", a-t-il détaillé. "Mais ils ont aussi les interviews du vendredi et du dimanche, et j'ai dit que Ducati me soutient toujours. Ils savent ce que je dis, ils savent que je ne suis pas complètement fou. Je suis désolé pour les mots que j'ai prononcés mais je connais l'importance de notre relation, et elle reste bonne. Rien n'a changé."

Avec Léna Buffa