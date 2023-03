Course sprint - Pecco Bagnaia place son #1 au sommet !

Charger le lecteur audio

Sept mois après avoir annoncé l'arrivée de ce nouveau format, désormais incontournable du programme des Grands Prix, le MotoGP a vécu sa première course sprint, samedi au Portugal. Douze tours étaient à boucler ce samedi après-midi à Portimão, avec une grille de départ établie à la mi-journée pendant les qualifications et qui vaudra encore demain pour la course principale.

C'est Marc Márquez qui a le mieux su tirer son épingle du jeu des qualifs, avec une pole position record et surtout étonnante au vu de la tournure prise par l'intersaison de Honda. Le pilote espagnol, qui assume parfaitement avoir pris la roue d'un pilote Ducati pour signer ce meilleur temps, a profité de sa position de départ pour s'installer en tête à l'extinction des feux, devant Enea Bastianini qui a parfaitement réussi son départ depuis la sixième place.

Très vite, cependant, Pecco Bagnaia a passé son coéquipier pour se placer dans la roue du #93. Comme on pouvait s'y attendre, cette vingtaine de minutes de course allait donner lieu à une bagarre sans aucune restriction de la part des pilotes, tous équipés d'un pneu arrière tendre comme s'ils se lançaient dans une vaste série de time attacks, avec seulement 12 litres de carburant dans les réservoirs.

Mais pour certains, c'est précisément un exercice qui a tout d'un calvaire… Fabio Quartararo a dû pester dans son casque dès les premières secondes, lui qui a dégringolé à la 14e place au départ, avant de glisser au 19e rang lorsqu'il a été touché par Joan Mir, parti à la faute avant la fin de ce tour. Sachant que la course sprint récompense les neuf premiers pilotes à l'arrivée, la route semblait bien longue pour le pilote Yamaha.

Loin de ces préoccupations, Pecco Bagnaia a profité du passage dans la ligne droite pour prendre la tête à l'entame du deuxième tour, avec dans sa roue Jorge Martín alors que Marc Márquez passait au troisième rang. La bagarre faisait rage juste derrière eux dans un deuxième groupe qui commençait à peine à se former, mais Luca Marini s'est loupé et a emmené avec lui Enea Bastianini, ausculté par la suite au centre médical. En deux tours à peine, cette course avait déjà fait beaucoup de dégâts !

Devant, les Ducati n'ont pas tardé à affirmer leur supériorité sur Márquez. Après Bagnaia, c'est Martín qui est passé en tête dans le troisième tour alors que le pilote Honda se faisait rattraper par la KTM de Miller et l'Aprilia d'Oliveira. Au cinquième tour, le #93 était dépassé coup sur coup par ses deux poursuivants, désormais partis en chasse des Desmosedici.

Surprenant leader vendredi, Jack Miller n'avait pas l'intention d'en rester là. Dans le sixième tour, il dépassait Bagnaia pour s'emparer de la deuxième place, puis au tour suivant, il chipait les commandes de la course à Martín. La puissance de la Ducati a cependant permis à celui-ci de reprendre sa place quelques instants plus tard et le pilote Pramac a mis les bouchées doubles pour essayer d'imposer son rythme sur un groupe de tête désormais formé de sept pilotes.

Pas de point pour Quartararo

Remonté comme jamais, Jorge Martín a donné le dernier coup de collier dans les deux derniers tours pour tenter de se détacher de façon décisive. Mais Pecco Bagnaia a résisté admirablement et jusqu'au bout, il a cherché à faire trembler le pilote Pramac. Une petite erreur du Madrilène au virage 5 dans le dernier tour a fini par ouvrir la porte au Champion du monde en titre, et c'est lui qui est passé en vainqueur sous le drapeau à damier cette première course sprint !

Derrière eux, la lutte pour la troisième place opposait désormais cinq pilotes, avec une bagarre musclée, restée incertaine jusqu'au bout. Et c'est l'autre homme du jour, Marc Márquez, qui a fini par faire main basse sur la médaille de bronze, en battant sur le fil Jack Miller. Miguel Oliveira s'est manqué à l'entame dans le dernier tour, laissant les deux pilotes officiels Aprilia le devancer, Maverick Viñales cinquième devant Aleix Espargaró.

Johann Zarco a été le huitième homme de cette course, suivi sous le drapeau à damier par Álex Márquez, qui a marqué le dernier point en jeu pour ses débuts sur la Ducati du team Gresini. Fabio Quartararo a rallié l'arrivée deux dixièmes plus loin. Il a beau avoir vaillamment réussi à remonter à la dixième position, ce résultat est synonyme de score vierge pour lui.

Ils sont 16 au total à avoir l'arrivée de cette course sprint, puisqu'il faut aussi signaler la chute de Marco Bezzecchi dans les premiers tours, peu après celle de son coéquipier Luca Marini, et l'abandon du rookie Augusto Fernández.

