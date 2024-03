Pecco Bagnaia : "On gagne en silence !"

Devancé en essais, en qualifications puis au sprint, on pouvait s'étonner de la relative discrétion de Pecco Bagnaia en ce début de week-end qatari. Le pilote Ducati savait néanmoins que de petits éléments pouvaient expliquer qu'il n'ait pas retrouvé la position de tête qu'il occupait lors des tests d'avant-saison ici-même. Connaissant son potentiel, il ne s'inquiétait pas.

"On savait qu'il y avait quelque chose d'important à changer", a-t-il expliqué à l'arrivée de la course principale, lui qui avait filé au stand après sa quatrième place au sprint pour immédiatement chercher l'origine de son problème avec son équipe technique, identifiant alors une possible solution. Testée au warm-up, celle-ci s'est révélée déterminante.

Quand les feux se sont éteints pour les 21 tours de course, dimanche soir, Bagnaia a bondi de son emplacement sur la deuxième ligne et, en quelques virages, il a pris les commandes en dépassant Brad Binder et Jorge Martín. Il a ensuite construit sa course, gérant à la perfection le rythme qu'il a imposé dans la première moitié avant de hausser le ton dans la seconde partie de l'épreuve, dès que cela s'avérait nécessaire. Résultat, personne n'a été en mesure ni de l'attaquer, ni d'empêcher qu'il se détache légèrement dans les derniers tours pour se mettre à l'abri.

Lorsqu'il lui a été fait remarquer dans le parc fermé qu'il avait refait le coup de 2023, en se montrant discret en début de week-end puis en sortant le grand jeu le dimanche, le double Champion du monde a répondu, malicieux : "On gagne en silence !" Et il a parfaitement expliqué par la suite à quel point cette victoire s'était en effet construite dans le secret de son box.

"Je dois dire que la course d'hier m'a beaucoup aidé à mieux comprendre comment tirer la performance de la nouvelle moto", a décrit le pilote Ducati. "Hier, j'étais compétitif, mais j'avais du mal à rester constant avec les pneus, alors j'ai juste essayé de faire l'opposé et ça a fonctionné. Et je dois aussi remercier mon team parce qu'ils ont parlé avec moi hier soir afin de comprendre quelle voie suivre pour améliorer un peu les réglages. On l'a fait au warm-up et ça a fonctionné."

Ce changement de réglages n'a pas été la seule raison de ses progrès, Bagnaia a également fait sa part au guidon. Un départ parfaitement réussi puis une stratégie différente, directement inspirée des leçons que lui a données le sprint, voilà la recette de ce succès du pilote au numéro #1, en tête du championnat ce soir.

"Hier, j'avais du mal parce que j'essayais de faire le chrono comme je le faisais au test", a-t-il expliqué, "mais peut-être que ça fonctionnait au test parce que le grip était plus linéaire. Ici, ça ne fonctionnait pas. J'ai commencé à avoir beaucoup de vibrations et c'était un problème. Alors j'ai tenté d'être plus fluide sur tout, en allant aussi vite qu'hier. Au départ, j'ai essayé d'être calme, de comprendre la situation, et ensuite j'ai commencé à pousser."

"Dans le premier tour, j'ai juste essayé d'être un peu plus agressif. Je savais que je si je menais, j'avais une bonne performance", a-t-il ajouté, heureux d'avoir dépassé au passage Jorge Martín, avec qui il n'a eu que peu d'opportunités de ferrailler. "C'était important d'être en tête dès le premier tour parce que je savais que notre performance était suffisante pour creuser un écart. J'ai fait le maximum, ça a fonctionné alors je suis content."

"La moto était capable de faire des 1'52"1 ou 1'52"2, mais c'était inutile parce qu'un tour comme ça peut tout compromettre. Alors j'ai juste essayé de rester le plus régulier possible. Chaque fois que je voyais que Brad gagnait deux ou trois dixièmes, je faisais un autre tour deux ou trois dixièmes plus rapide pour creuser un peu l'écart. J'ai essayé de parfaitement gérer le pneu arrière en entrée de virage, car comme ça c'était plus facile de contrôler l'écart et ça a été parfait."

Pecco Bagnaia a montré à quel point il avait parfaitement géré ses gommes. En proie à des vibrations hier, qu'il liait à une pression très élevée dans ses deux pneus, il a réussi à éviter ce souci aujourd'hui, malgré une distance double. C'était aussi une des raisons de la stratégie qu'il a appliquée : "Pour moi, c'était d'attaquer dans le premier tour pour essayer de me porter devant. Hier, il y a juste deux tours pendant lesquels j'ai fait 1'52"1 et 1'52"2, et ensuite j'ai commencé à avoir des problèmes avec le pneu arrière. Il s'agissait donc d'être plus calme avec l'arrière, d'essayer d'être plus fluide à tous les niveaux, et c'est quelque chose qu'on a compris hier grâce au sprint."

"J'ai juste piloté différemment, j'ai trouvé la performance différemment et ça a fonctionné pour les vibrations. Aujourd'hui, je n'en ai eu qu'un peu dans les deux derniers tours, dans un seul virage", a ajouté le pilote italien, qui s'est finalement montré absolument parfait… ou presque ! "[J'ai fait] une erreur ! J'ai freiné trop fort au virage 6 et j'ai élargi un peu. Mis à part ça, tout a été parfait."