Pecco Bagnaia désigné grand favori par les pilotes pour le titre 2024

Qui sera Champion du monde cette année en MotoGP ? Lors des deux dernières saisons, il a fallu attendre la toute dernière course pour que Pecco Bagnaia soit titré, mais avant la première course du championnat 2024, le double champion en titre apparaît plus favori que jamais. L'expérience des dernières années plaide naturellement en sa faveur et les tests hivernaux n'ont fait que confirmer son statut, puisqu'il a terminé en tête avec des chronos records à Sepang comme à Losail.

Dans ce contexte, il n'est pas surprenant de voir une très large majorité du plateau miser sur Bagnaia. "Pecco est le favori", a déclaré Jorge Martín, principal rival du Turinois la saison dernière, au site officiel du MotoGP, cherchant peut-être à sa libérer de la pression : "Il a gagné ces deux dernières saisons, alors je pense qu'il sera l'homme à battre."

Si Martín s'est montré moins flamboyant que Bagnaia lors des tests de pré-saison, il a néanmoins fini par prendre ses marques sur la nouvelle Ducati. Mais selon Johann Zarco, Bagnaia est encore plus redoutable que lors des dernières saisons.

"Je suis impressionné par la façon dont Pecco montre encore plus de vitesse que l'an dernier et je suis impressionné par la façon dont il contrôle la situation", a résumé le pilote LCR, appuyé par Marc Márquez. "Le favori est le champion !" a estimé l'Espagnol. "Il a mené le test de la Malaisie et celui du Qatar. Il est en forme, il attaque fort, il pilote bien alors il est le favori. Il est celui qui doit défendre le titre."

"Et à part lui, Martín et Bastianini sont super rapides. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils courent pour le même constructeur que moi, alors je vais pouvoir apprendre d'eux", a ajouté le nouveau pilote Gresini Racing.

Marco Bezzecchi, Brad Binder, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Jack Miller, Fabio Di Giannantonio, Miguel Oliveira, Raúl Fernández ou encore Joan Mir ont choisi le même favori, après avoir tous été impressionnés par sa forme lors des tests. "Je pense que Pecco pousse pour voir plus de pouvoir dans [les négociations pour] son contrat avec Ducati !" s'est amusé Luca Marini. "C'est normal. Il fait un très bon travail !"

Bagnaia voit "tous les pilotes Ducati" prétendants au titre

Qu'en pense l'intéressé ? Pecco Bagnaia ne se voit naturellement pas comme le principal favori et redoute surtout les autres pilotes disposant de la version la plus récente de la Ducati, comme Enea Bastianini et Jorge Martín, mais aussi les deux autres marques européennes.

"Tous les pilotes Ducati [sont favoris], je pense", déclarait-il au moment de conclure les tests. "Pendant la pré-saison, on a vu qu'Enea et Martin ont été très rapides. Diggia aussi, Bez a bien progressé [le mardi à Losail], donc toutes les Ducati. Et puis, je pense qu'Aprilia a progressé par rapport à l'année dernière. Et puis, il faut toujours prendre en compte les KTM car ils font parfois de bons tours et ils ont toujours du rythme en pneus usés. Donc plus ou moins comme l'année dernière au début de la saison."

"Les Aprilia étaient rapides [le lundi au test de Losail] aussi, et Marc a clairement fait un bon pas en avant en termes de time attack", a ajouté Bagnaia. "Je ne sais pas ce qu'il en est en termes de rythme, franchement je n'ai rien vu, mais on découvrira le potentiel de tout le monde pendant le premier week-end de course. [...] Il est certain en tout cas que les Aprilia, les KTM et toutes les Ducati sont rapides à l'heure actuelle, et Yamaha et Honda ont peut-être besoin de plus de temps. La vitesse est là mais je pense qu'il leur manque quelque chose en traction."

Toutes les marques ont progressé au cours de l'hiver et même s'il ne s'avoue pas vaincu, Aleix Espargaró reconnaît que Ducati a pour le moment conservé son avantage. "Le niveau est très élevé", a souligné le pilote Aprilia. "Les chronos qu'on a faits en Malaisie et au Qatar sont dingues. C'est fou. Ce sont des temps incroyables, tout le monde est très, très rapide."

"On dirait que Ducati a encore progressé. En ce qui nous concerne, la RS-GP24 s'est beaucoup améliorée, mais ça ne suffit malgré tout pas à battre les Ducati. On sait que KTM a aussi un peu progressé, ils seront là, surtout le jour des courses. Et les marques japonaises semblent avoir un petit peu progressé, mais pas assez car les constructeurs italiens se sont beaucoup plus améliorés."

Et Espargaró de conclure, semblant parler au nom de toute la grille : "L'homme à battre est Pecco. Je pense que c'est sa pré-saison la plus forte depuis qu'il est en MotoGP."

