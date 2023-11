Pecco Bagnaia ou Jorge Martín champion si...

Pecco Bagnaia disposait d'une première balle de match dans la lutte pour le titre avec la course sprint, ce samedi au Grand Prix de Valence. Il devait pour cela augmenter son avance sur Jorge Martín mais ce dernier l'a finalement réduite à 14 points en s'imposant, ce qui signifie qu'il faudra attendre la toute dernière course de l'année pour connaître le Champion du monde 2023. Cet écart qui les séparent à présent est le plus faible observé entre deux candidats au titre avant l'ultime course d'un championnat depuis 2015, l'une des rares années où l'ordre s'est inversé au dernier Grand Prix.

Pecco Bagnaia sera champion si...

L'avance de Bagnaia a fondu à 14 points ce samedi et c'est le maximum qu'il pourra se permettre de perdre dimanche pour espérer être sacré pour la deuxième année consécutive. S'il termine la saison à égalité de points avec Martín, en effet, l'Italien l'emportera, puisque le critère retenu pour les départager sera le nombre de victoires dans les courses principales et qu'il est d'ores et déjà assuré d'en compter au moins une de plus que son rival.

Ces 14 points, c'est justement l'écart entre une victoire (25 points) et une cinquième place (11 points), ce qui signifie qu'un top 5 suffira à Bagnaia pour être titré, quel que soit le résultat de Martín. Un résultat identique à celui de la course sprint, avec une victoire du Madrilène et une cinquième place de Bagnaia, sera donc suffisant pour ce dernier. Bagnaia pourra aussi être titré avec un moins bon résultat, mais cela dépendra de la position de Martín.

Les résultats qui donneraient le titre à Pecco Bagnaia :

Pecco Bagnaia Jorge Martín De vainqueur à 5e Peu importe 6e à 10e 2e ou plus loin 11e à 14e 3e ou plus loin 15e ou plus loin 4e ou plus loin

Jorge Martín sera champion si...

Pour devenir Champion du monde, Martín doit de son côté inscrire au moins 15 points de plus que Bagnaia, et donc terminer parmi les trois premiers tout en devançant le pilote Ducati de plusieurs positions. Depuis le début de la saison, il n'y a qu'en France, en Catalogne et en Inde que la configuration nécessaire pour un sacre de Martín s'est produite, à chaque fois après des chutes de Bagnaia.

Les résultats qui donneraient le titre à Jorge Martín :

Jorge Martín Pecco Bagnaia Vainqueur 6e ou plus loin 2e 11e ou plus loin 3e 15e ou plus loin

Le barème de points :