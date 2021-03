Bagnaia ne se sent pas numéro 2 chez Ducati

Jack Miller a concentré une grande partie de l'attention chez Ducati au cours des tests de Losail. Déjà très en forme lors des dernières courses de la saison 2020, qu'il a conclues par deux premières lignes et deux podiums, le nouveau titulaire du team officiel a frappé fort en battant le record de la piste de Doha, resté le meilleur temps de la semaine. Son équipier Pecco Bagnaia, lui aussi transfuge du team Pramac, ne prend pas ombrage des performances affichées par l'Australien et ne pense pas devoir se contenter d'un statut de second couteau chez Ducati cette année.

"Moi, je me sens au même niveau que Jack au sein de l'équipe", a déclaré Bagnaia durant la semaine de tests à Losail. "Je n'ai pas le sentiment qu'il soit au-dessus de moi chez Ducati. Il est certain qu'avec les résultats qu'il a obtenus l'année dernière lors des dernières courses, il commencera en ayant peut-être plus de pression, mais Ducati ne m'a jamais fait me sentir deuxième au sein de l'équipe à l'heure actuelle."

Le pilote italien sent que ses commentaires sont écoutés avec attention par le directeur général de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Une impression également ressentie par Johann Zarco, qui dispose de la même machine dans le team Pramac. "Ce qu'il y a de vraiment bien avec Ducati, c'est que tous les pilotes ont voix au chapitre sur le développement de la moto", a confirmé Bagnaia. "Le feeling avec Gigi et tous les ingénieurs qui travaillent avec nous a été très important pour moi."

"Quand on est dans l'équipe d'usine, on a clairement davantage son mot à dire sur ces choses-là et j'aimerais travailler au mieux pour bien faire. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce qui est bon pour moi l'est aussi pour Jack. C'est plus facile aussi pour Ducati. Nos styles de pilotage sont différents, mais je pense qu'avoir ce genre de styles, le mien et celui de Jack, c'est très important pour Ducati afin de comprendre dans quelle direction essayer d'aller."

Bagnaia ne s'inquiète pas de l'ambiance chez Ducati

Jack Miller et Pecco Bagnaia remplacent deux pilotes dont les relations avec Ducati se sont grandement dégradées l'an passé. Andrea Dovizioso est ouvertement entré en conflit avec les dirigeants de l'équipe, principalement Dall'Igna, tandis que Danilo Petrucci a mal vécu son éviction avant même le début de la saison 2020. Bagnaia ne craint pas de traverser des tensions de la sorte avec ses patrons, jugeant même l'ambiance très bonne du côté de Borgo Panigale.

"Franchement, avec Ducati je me suis toujours bien trouvé et je me suis toujours senti mis en avant dans tout. Donc tant que ça ne m'arrive pas, ça ne m'inquiète pas. Et franchement je n'ai pas la moindre crainte d'être remis en question pour le moment, d'autant que les personnes que j'ai connues et qui me sont proches dans l'équipe ne m'ont jamais donné cette impression et je suis assez convaincu que ça n'arrivera pas."

"On verra, en tout cas les relations sont très bonnes, je me trouve bien avec tout le monde et je sais pertinemment que je ne serai jamais remis en question. Sauf si je fais tout le temps 15e, auquel cas je me remettrai moi-même en question, bien entendu."

Avec Léna Buffa



