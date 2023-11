Bagnaia optimiste avant un GP du Qatar "nouveau pour tout le monde"

Pecco Bagnaia arrive au Qatar avec une potentielle balle de match dans la course au titre face à Jorge Martín, puisqu'un résultat favorable en course sprint lui ouvrirait une possibilité de sacre le lendemain. Ce circuit a laissé de bons comme de mauvais souvenirs aux deux protagonistes ces dernières années.

Bagnaia et Martín ont chacun déjà décroché une troisième place à Losail, la même année puisque le circuit avait accueilli le MotoGP deux fois en 2021. Bagnaia avait décroché la pole lors de la première course et Martín lors de la seconde, pour ce qui n'était que son deuxième week-end en catégorie reine.

Martín a encore signé la pole au Qatar l'an passé, avec une seule course au programme cette fois, mais son week-en s'était conclu dans la douleur puisqu'il avait été mis à terre par Bagnaia. Ce dernier avait souffert lors de la dernière visite du MotoGP à Losail, avec une Ducati pas encore parfaitement au point, mais il affiche sa confiance cette année.

"Le Qatar est une piste sur laquelle on a toujours été compétitifs", a souligné Bagnaia devant les journalistes italiens après le GP de Malaisie. "L'année dernière, Jorge et moi on s'est battus en course et on est tombés ensemble – c'est moi qui l'ai fait tomber – alors qu'on était huitième et neuvième. Ça avait été une course difficile, mais notre performance au Qatar a toujours été bonne, on a toujours été rapides. En 2021, on avait décroché la pole et on roulait vraiment bien. J'ai hâte d'y être."

"Il va être important de travailler comme [à Sepang], de tout comprendre dès le vendredi et d'être au top comme on l'a été ce week-end", a ajouté Bagnaia en conférence de presse. "Peut-être être à nouveau en pole position ou en tout cas de partir de la première ligne, puis en course il faudra essayer d'attaquer comme on l'a fait [dimanche] et se livrer une belle bagarre."

Si Bagnaia a rapidement remporté son duel avec Martín pour la troisième place en Malaisie, il n'a pas pu lutter pour la victoire avec Álex Márquez et surtout Enea Bastianini, qui ont creusé un écart significatif. La configuration du circuit de Losail se prête plus à des courses en groupe et de nombreux pilotes pourraient s'inviter en arbitres de la lutte pour la couronne mondiale, mais Bagnaia ignore qui sera en mesure de jouer les premiers rôles.

"Je ne sais pas. On est les deux seuls prétendants au titre, car [Marco] Bezzecchi est hors-jeu désormais, alors on verra. Il va falloir devancer tout le monde, mais il a été très important qu'Enea ait retrouvé ses sensations et peut-être qu'au Qatar on va réussir à travailler ensemble pour faire en sorte d'être tous les deux rapides et à l'avant."

Le nouvel asphalte pourrait changer la situation

Les pilotes vont également devoir découvrir un circuit de Losail modernisé. Le tracé reste le même mais les infrastructures ont été rénovées et l'asphalte a été intégralement refait, ce qui pourrait changer la donne. Bagnaia s'attend à un contexte "nouveau pour tout le monde" ce week-end : "Le nouveau bitume sera une belle inconnue pour tout le monde, on a vu à quel point il est abrasif, mais on verra. J'espère que Michelin va apporter les bons pneus et qu'on arrivera à bien s'adapter."

Aucune moto n'a roulé sur ce nouvel asphalte et le manufacturier de pneus du MotoGP proposera un éventail plus large ce week-end. "Nouvelle surface veut dire 'tout à refaire ou presque' en termes de choix de pneumatiques et de set-up des motos", a précisé Piero Taramasso, responsable de la compétition deux-roues de Michelin. "Comme nous ne savons rien de ce nouvel asphalte, nous avons apporté, en accord avec le règlement technique, une spécification pneumatique supplémentaire. Ainsi, nos partenaires en MotoGP auront le loisir de tester quatre spécifications au lieu de trois pour la roue avant, et trois plutôt que deux pour l’arrière."

Dans le détail, Michelin apportera deux types de pneus durs, un medium et un tendre à l'avant, tous symétriques. À l'arrière, les pilotes auront un dur, un medium et un tendre, les deux derniers étant asymétriques, avec une épaule droite renforcée puisque les virages sont plus nombreux de ce côté.

Les pilotes devront aussi composer avec l'évolution des températures, la première séance du week-end et les qualifications étant disputées de jour, en théorie sous un franc soleil, alors que les Essais, déterminants pour le passage en Q2 et les deux courses seront à la tombée de la nuit. Il faudra enfin prendre en compte le facteur des pressions de pneus, Bagnaia comme Martín risquant une pénalité de trois secondes en cas de nouvelle infraction.

Avec Léna Buffa