Pecco Bagnaia peine à retrouver ses repères à Valence

Pecco Bagnaia a été sur des œufs tout au long de la journée à Valence. Pendant que Fabio Quartararo, seul pilote à avoir encore une mince chance de le priver du titre mondial, sembler rouler sans retenue, le pilote Ducati a longtemps été en retrait et hors du top 10, limité par une moto qui ne lui donnait pas les sensations qu'il attendait. Des progrès en fin de journée lui ont finalement permis de signer le neuvième temps, cinq petits millièmes derrière son rival.

"C'était pas [une journée] nerveuse mais c'est sûr que que ce n'était pas la plus facile parce que ce matin, en EL1, au début la moto ne fonctionnait pas très bien", explique Bagnaia. "On avait du mal avec le vent, on avait du mal au freinage et avec l'adhérence. Mes sensations se sont améliorées pendant la séance mais ce n'était pas suffisant."

"C'était la même chose cet après-midi. Au début, c'était un peu mieux que dans la matinée mais les sensations n'étaient pas idéales. Dans le deuxième relais, on fait de très gros progrès. [...] C'était un bien meilleur relais et mes sensations se sont nettement améliorées."

"Le time attack a été assez bon. Il me manquait encore un peu de sensations parce que je ne voulais pas faire d'erreurs comme [la chute du samedi à] Sepang. Aujourd'hui, on pouvait facilement partir à la faute avec ce vent donc j'ai accepté d'être un peu plus lent dans certaines portions du circuit parce que j'avais du mal à entrer avec beaucoup de vitesse dans les virages. Mais sinon, les sensations se sont améliorées au cours de la séance donc on peut s'en satisfaire."

Concernant la préparation de la course, Bagnaia s'est félicité d'avoir roulé dans un "rythme similaire à ceux de Fabio [Quartararo] et Marc [Márquez]", avec une bonne maîtrise de l'usure de la gomme : "Dans le deuxième relais j'ai fait 16 tours avec le même pneu arrière et le rythme était assez bon, très proche de celui de Fabio, qui est le plus rapide pour le moment. On était à 0"050 de lui donc on peut se satisfaire de ça."

Bagnaia assure ne pas être ralenti par le stress

Pecco Bagnaia reconnaît également une certaine prudence due à la lutte pour le titre mais assure que ce n'était pas le principal facteur limitant dans les deux séances du jour. Le Turniois attribue surtout ses difficultés à une machine qui n'a pas le même équilibre que la saison passée : "C'est sûr qu'il y a quelque chose qui me limite [mentalement], mais ce n'était pas trop le cas aujourd'hui. Sincèrement, mes sensations n'étaient pas les meilleures au début."

"La moto est assez différente de celle de l'an dernier et sur cette piste je le ressens un peu plus parce qu'au freinage, j'ai un peu plus de mal que d'habitude. Le niveau de grip est également un peu trop faible. On a travaillé sur ça et on a fini par faire de gros progrès dans le deuxième relais en EL2, mais il manque encore des choses. Je pense que mon état d'esprit pour le championnat m'a surtout limité pour le time attack."

Concernant la pression, Bagnaia assure se sentir "comme toujours" mais reconnaît que la situation pourrait évoluer : "Pour la course, je ne sais pas. On est tous humains et on est italiens, donc on ressent plus la pression !"

La neuvième position actuellement occupée par Pecco Bagnaia reste fragile et une amélioration de son chrono sera très probablement nécessaire en EL3 pour rester dans le top 10 du classement combiné et ainsi assurer sa présence dans la deuxième partie des qualifications.

"Je vais essayer d'entrer en Q2, ça sera le plus important. Je pense que les progrès effectués aujourd'hui nous permettront d'être dans le top 10. [...] Je vais essayer de faire un très bon time attack demain matin. Il faudra voir les conditions parce qu'il fera plus froid mais il y aura moins de vent, donc ça pourrait être mieux pour nous."