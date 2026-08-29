Bagnaia totalement perdu : "J'ai du mal à faire des choses normales"

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Pecco Bagnaia subit des glissades de l'arrière inexplicables au GP d'Aragón. Alors qu'il espérait un regain de forme, l'Italien doit encore passer par la Q1.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
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L'optimisme affiché par Pecco Bagnaia jeudi s'est envolé dès les premiers tours en piste au GP d'Aragón. En grande difficulté à Silverstone, l'Italien était convaincu qu'il serait dans une meilleure forme sur un tracé qui convient mieux aux spécificités de sa moto, et qu'il pourrait se battre pour le top 5.

Bagnaia a vite déchanté, puisqu'il n'a pu prendre que la 20e place de la première séance puis la 13e des Essais... la même position que le vendredi à Silverstone. Il aurait peut-être pu accrocher le top 10 sans une erreur au dernier virage en toute fin de séance, mais il reconnaît que l'essentiel lui fait défaut, avec un manque total de repères sur sa Ducati.

"Je n'attendais pas cette performance", a reconnu Bagnaia face à la presse écrite, dont le reporter de Motorsport.com. "Je m'attendais à être beaucoup plus rapide mais malheureusement, ça a été difficile. Quelque chose a changé dans mes sensations depuis Silverstone."

"Jusqu'au Sachsenring, j'étais assez confiant pour qu'on progresse et les résultats étaient en léger progrès. Depuis Silverstone, je ne me sens pas bien sur la moto et j'ai du mal à faire des choses normales. [Vendredi], j'ai failli tomber de nombreuses fois en étant très lent."

Quels sont les éléments qui manquent à Bagnaia ? "Le freinage, l'entrée et le grip arrière", a-t-il énuméré. "Presque tout !"

Pecco Bagnaia a connu un vendredi très difficile au GP d'Aragón.

Pecco Bagnaia a connu un vendredi très difficile au GP d'Aragón.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ce manque d'adhérence pénalise Bagnaia dans toutes les phases du pilotage : "Quand j'entre dans le virage, je perds l'arrière sans rien faire. Dès que je remets les gaz, les premiers 10 ou 15%, je le perds. Jusqu'à ce que je redresse totalement la moto pour être droit, je continue à patiner et j'ai beaucoup de mouvements."

"Ma moto a encore du mal à trouver le grip. Mais c'est comme ça, l'équipe travaille bien et je pense qu'ils ont de bonnes idées pour [samedi] et j'espère vraiment que ça fonctionnera."

Bagnaia s'échine à trouver le positif et veut notamment s'appuyer sur les données d'Álex Márquez, qu'il désigne comme la référence chez Ducati depuis plusieurs semaines "Heureusement, comme toujours, il y a Álex Márquez qui fait la différence, dans de nombreux domaines. J'espère trouver une voie en trouvant ce qu'il fait."

Quand on est frustré et énervé, on peut dire beaucoup de choses que l'on ne pense pas.

Pecco Bagnaia est attaché à cette démarche constructive et c'est pour cette raison qu'après avoir dû abandonner son dernier tour, il n'a pas directement plongé dans la voie des stands mais a préféré passer sur la ligne d'arrivée et faire un tour entier de décélération, afin de laisser la tension retomber.

"Dans le dernier tour, j'ai tout tenté pour entrer dans le top 10, je n'étais pas loin d'y parvenir mais au dernier virage, je suis juste sorti large et j'ai dû m'arrêter. Je ne suis pas rentré au garage parce que j'étais très en colère et frustré envers moi-même, de ne pas avoir réussi à finir un seul tour. Il fallait que je me calme un peu parce que quand on est frustré et énervé, on peut dire beaucoup de choses que l'on ne pense pas."

Pecco Bagnaia tente de garder son calme dans une situation difficile.

Pecco Bagnaia tente de garder son calme dans une situation difficile.

Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Quand on est dans une situation difficile, on peut facilement compromettre le travail de l'équipe donc c'était mieux que je respire un peu. Quand je suis rentré au garage, j'ai beaucoup discuté avec l'équipe pour comprendre la situation."

Bagnaia ressent encore une certaine douleur au niveau de la main gauche, après avoir été opéré pour un arm-pump et du canal carpien en juillet, mais il n'en fait pas la source de ses difficultés : "J'espère que non. Quand on est en pleine forme physiquement, on peut sûrement mieux s'adapter. Mais ça n'a pas d'influence sur la vitesse."

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