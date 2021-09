Bagnaia ravi mais prudent sur ses chances de victoire

Enthousiasmé par une première journée supérieure à ses attentes, Pecco Bagnaia a confirmé ce samedi en signant sa deuxième pole en MotoGP au GP d'Aragón, avec une avance de 0"366 sur son coéquipier Jack Miller alors que les écarts étaient bien plus faibles depuis le début du week-end. Le pilote italien a su exploiter la puissance de sa Ducati et progresser dans le dernier virage pour s'offrir le nouveau record du circuit, grâce à un rythme meilleur que ce qu'il espérait.

"C'est bien, j'avais déjà trois dixièmes d'avance par rapport à mon meilleur temps dans le premier secteur", a souligné Bagnaia en conférence de presse. "Le deuxième secteur était incroyable aussi et notre moto nous aide beaucoup dans le secteur 4 [où la puissance fait la différence, ndlr]. L'entrée dans le dernier virage était incroyable. En voyant les données de Jorge Martín, ce n'était pas la même histoire que pour moi. J'ai essayé de faire comme lui et j'ai fait de gros progrès. Je suis très content, je n'attendais pas un tel chrono aujourd'hui, parce qu'il faisait plus chaud. Je suis également content du rythme en EL4."

Pecco Bagnaia et Jack Miller ont offert à Ducati son premier doublé en qualifications depuis cette même course il y a trois ans. Les représentants de la marque avaient pourtant éprouvé de grandes difficultés la saison passée, dans des températures bien plus fraiches, et Bagnaia n'avait jamais brillé sur ce circuit en MotoGP. La situation s'est inversée dès ses premiers tours de roues ce week-end.

"En arrivant ici, je me demandais vraiment comment être rapide sur cette piste, parce que j'ai eu du mal tous les ans ici, sauf en 2018, quand je jouais le titre [en Moto2]. En EL1, c'était une autre histoire. Mes sensations étaient bien meilleures que l'an dernier. Depuis Silverstone, je n'ai pas touché les réglages, ma moto est identique, et je n'ai rien changé depuis le début du week-end. Je me sentais bien sur la moto et j'ai juste essayé d'améliorer mon style de pilotage. C'est un grand jour pour Ducati. Un doublé et Jorge, Zarco et Bastianini [bien placés]. À part Luca, on est tous dans le top 10 donc c'est une bonne journée pour nous."

Bagnaia échaudé par ses récentes déconvenues

Avec une Ducati dominatrice et la meilleure position possible sur la grille de départ, Pecco Bagnaia apparaît naturellement comme prétendant sérieux à la victoire mais il préfère éviter tout excès d'optimisme après avoir plusieurs fois déchanté cette saison. Le natif de Turin était très performant au Mugello mais sa course a duré moins de deux tours, et il a connu deux dégringolades dans les trois dernières courses, à chaque fois à cause de soucis de pneus. Bagnaia souhaite donc tempérer les espoirs placés en lui.

"Ce week-end, c'est un peu comme au Mugello. Mes sensations sont très bonnes. J'avais des sensations incroyables au Mugello, et ce week-end aussi. J'ai souvent été performant cette année, à Portimão aussi, mais j'ai fait des erreurs ou j'ai eu des problèmes à chaque fois. C'est dur de dire si je suis prêt à gagner ou que je peux gagner, mais je pense que tous les éléments sont là, parce qu'on a bien travaillé, on a fait beaucoup de tours en pneus usés et le rythme était bon, le time attack était bon. Je ne sais pas si je pourrai gagner, donc on a une vraie chance d'avoir une bonne course demain."

"J'espère juste que ça sera une situation normale, parce qu'à Silverstone, on a eu un gros problème avec le pneu arrière", a ajouté Bagnaia. "Ça peut arriver et je pense que cette fois, ça ne sera pas pour moi. J'espère que tout se passera bien, comme dans le reste du week-end."

Et même s'il parvient à rester dans la lutte pour la première place en début d'épreuve, Bagnaia attendra les derniers tours pour mesurer ses véritables chances de victoire, espérant tirer profit des soucis de ses rivaux pour gérer la dégradation des pneus : "Je vais essayer de rouler à mon rythme et de voir ce qu'il se passera après 17 ou 18 tours. Je pense que des choses peuvent changer dans la dernière partie de la course parce que tout dépendra de la dégradation à l'arrière. Je pense qu'on est bons dans cette phase. On verra si je serai suffisamment bon pour gagner mais l'important sera de rester devant et d'être performant toute la course."

"Je ne pense que pas que ça sera très dur de gérer les pneus, contrairement d'autres circuits, parce que j'ai attaqué et que tout s'est bien passé", a-t-il souligné. "J'ai essayé d'attaquer à la fin, j'ai fait un 1'48"7, ce qui n'était pas mauvais, avec un pneu qui avait 26 tours, soit trois de plus que la distance de la course, et le rythme était encore très bon. J'ai vu que Marc avait un très bon rythme, mais je pense qu'on aura aussi un bon rythme pour essayer de se battre."