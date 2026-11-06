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MotoGP GP du Qatar

Bagnaia se sent à nouveau "comme un pilote d'usine" au Qatar

Et si ce week-end était l'occasion pour Pecco Bagnaia de retrouver son meilleur niveau ?

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Publié: 6 nov. 2026, 20:17

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Après avoir traversé près de deux saisons particulièrement difficiles, Pecco Bagnaia affirme avoir enfin retrouvé les sensations d'un pilote officiel. Une déclaration qui fait suite à un vendredi convaincant au Grand Prix du Qatar.

Le pilote Ducati s'est montré compétitif tout au long de la journée à Losail, quels que soient le type et l'état des pneus. Il a également décroché son ticket direct pour la Q2 pour la deuxième fois seulement depuis la trêve estivale. Un contraste saisissant avec les difficultés qu'il a récemment rencontrées.

L'histoire a montré qu'un petit changement pouvait suffire à faire une grande différence pour Bagnaia, et lui redonner la confiance dont il a besoin, comme l'a illustré sa victoire écrasante au Grand Prix du Japon la saison dernière. Ce phénomène s'est à nouveau manifesté vendredi à Losail, faisant du double champion du monde un pilote à suivre de près en course ce week-end.

Alors que Jorge Martín roule diminué par une blessure, que Pedro Acosta peine à trouver le rythme et que son coéquipier Marc Márquez cherche à décrocher le titre mondial, Bagnaia pourrait difficilement choisir meilleur moment pour retrouver la forme.

"Ce matin, lorsque j'ai commencé, je n'ai pas immédiatement compris que j'avais une bonne opportunité d'attaquer. Mais cet après-midi, j'en ai fait un peu plus et j'ai attaqué dès le début."

"Cela a été possible parce qu'après avoir passé autant de temps sans vraiment sentir la moto, j'ai enfin retrouvé ces sensations. Aujourd'hui, nous avons simplement touché à un petit détail qui m'a un peu aidé. Je vais continuer dans cette direction."

Pecco Bagnaia (Ducati)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bagnaia a laissé entendre qu'il n'était peut-être pas à son meilleur niveau avec le pneu arrière tendre dans les conditions chaudes, mais il s'est montré optimiste en vue des courses, notamment du sprint.

"Demain, ce sera plus difficile en EL2 et en qualifications, car il fera plus chaud dans l'après-midi. Mais ensuite, pour le sprint, si je peux m'élancer depuis les premières places, nous aurons une belle opportunité."

Le pilote turinois a expliqué qu'il n'avait pas eu de telles sensations au guidon de la GP26 depuis le Grand Prix de République tchèque, disputé en juin à Brno. Le circuit tchèque présente en effet un niveau d'adhérence et un revêtement similaires à ceux de Losail. Cette amélioration soudaine n'a pas totalement surpris le pilote de 29 ans, qui avait décroché son dernier podium lors de cette épreuve.

"Je m'y attendais un peu, honnêtement. En raison du tracé, de l'adhérence et du revêtement, qui sont similaires à Brno. Je m'attendais à avoir moins de problèmes avec l'adhérence à l'arrière. J'ai ressenti beaucoup plus de tenue de la part du pneu arrière à l'entrée des virages."

Bagnaia a insisté sur le plaisir retrouvé au moment d'aborder l'une de ses dernières occasions de briller avant de quitter Ducati pour rejoindre l'équipe officielle Aprilia en 2027.

"Aujourd'hui, j'ai pris du plaisir à piloter. Être dans une équipe officielle et rencontrer les difficultés que j'ai connues lors des derniers Grands Prix, c'était difficile. Mais aujourd'hui, j'avais enfin l'air d'un pilote officiel. J'aimerais profiter de ces sensations et exploiter tout ce potentiel pour apporter quelque chose de nouveau à l'équipe."

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