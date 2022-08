Pecco Bagnaia a su sortir d'une "situation critique"

Charger le lecteur audio

Au cours des huit dernières courses, Pecco Bagnaia n'a connu que la victoire ou la chute, mais le Turinois semble avoir réussi à faire basculer la tendance du bon côté. En gagnant au GP de Grande-Bretagne, il se réjouissait d'avoir réussi à enchaîner un deuxième succès consécutif, ses victoires à Jerez et au Mugello ayant été suivies de chutes dans les courses suivantes. Au Red Bull Ring, le pilote Ducati a confirmé sa dynamique en gagnant pour la troisième fois d'affilée, du jamais-vu pour un représentant de la marque depuis Casey Stoner.

Bagnaia a habitué à des hauts et des bas depuis son premier succès en MotoGP, il y a près d'un an sur le MotorLand Aragón : sa saison 2021 s'était conclue avec quatre succès en six courses mais aussi une chute alors qu'il menait le GP d'Émilie-Romagne, ce qui avait définitivement assuré le titre à Fabio Quartararo. Cette année, le début de saison poussif de Ducati et les erreurs du pilote ont offert au pilote Yamaha une confortable avance de 44 points sur Bagnaia au championnat, et Aleix Espargaró reste intercalé entre les deux hommes, mais la dynamique est désormais du côté du clan italien.

"Je pense que je vis ma plus belle période [en MotoGP]", a estimé Pecco Bagnaia au site officiel du MotoGP après son succès à Spielberg, se réjouissant d'avoir su se relever des difficultés rencontrées dans la première partie de la saison : "On a transformé une situation critique en une chose positive, avec ma famille, ma copine et mon équipe, Ducati et VR46. On a fait de vrais progrès grâce à eux et grâce à moi."

"On a compris ce qu'on devait améliorer et je pense que j'ai progressé. Il est peut-être trop tôt pour parler [de progrès définitifs], il faut attendre le prochain week-end et la fin de l'année pour voir les domaines dans lesquels je dois travailler."

Pecco Bagnaia a décroché son cinquième succès de l'année au Red Bull Ring

"J'ai assurément beaucoup plus de choses à apprendre pour atteindre le niveau des meilleurs pilotes que l'on a connus par le passé, mais j'ai progressé d'un cran et il faut continuer comme ça", a-t-il ajouté en conférence de presse.

Les trois succès consécutifs de Pecco Bagnaia font de lui le favori des prochaines courses, d'autant plus que le GP d'Aragón et le GP de Saint-Marin qui arrivent ont été le théâtre de ses deux premières victoires dans la catégorie l'an passé. L'intéressé cherche néanmoins à se détacher de l'embarrassante étiquette de favori.

"Je suis vraiment impatient d'être à Misano parce que c'est un week-end incroyable pour moi, ma course à domicile. C'est bien de rouler là-bas, mais on verra. Je ne veux pas me mettre la pression, je veux qu'on fasse un week-end comme celui [du Red Bull Ring]. Essayer d'être intelligent, de comprendre les situations et d'être à nouveau devant."