Pecco Bagnaia "totalement d'accord" avec sa pénalité

Pecco Bagnaia a été sanctionné par les commissaires dès les premiers essais de son Grand Prix à domicile. Jugé coupable d'avoir ralenti sur la trajectoire et d'avoir gêné Álex Márquez, il a écopé d'une pénalité de trois places sur la grille de départ de la course qui aura lieu dimanche à Misano. Une sanction dont il a pris acte sans la contester, estimant qu'il avait effectivement commis une faute.

"Je pense que c'est correct, je suis totalement d'accord avec cette pénalité", a-t-il déclaré. "Je pensais avoir fini, être déjà passé sous le drapeau à damier, mais ça n'était pas le cas. J'ai fait une erreur, je me suis déjà excusé auprès des commissaires et ça me va, c'est juste. […] Je suis d'accord avec eux. C'est la seule façon possible de progresser et de faire plus attention dans ce genre de situation."

Très vite, quelques dents ont grincé en voyant que le pilote Ducati écopait d'une sanction sur la grille de départ et non d'un long-lap comme cela a été le cas dans d'autres cas récents. Lui-même a demandé des explications sur ce point et les commissaires ont justifié leur décision : "J'ai demandé pourquoi j'ai trois places sur la grille et non un long-lap, et ils m'ont dit que c'est parce que c'est la première fois que je le fais. Donc pour cette première fois, j'ai une sorte d'avertissement, à savoir trois places sur la grille, et ensuite [ce sera] le long-lap."

Le pilote italien a même répondu par médias interposés à la réaction de Fabio Quartararo, récemment sanctionné d'un long-lap et qui a commenté cette différence de pénalité avec un certain sarcasme. "Il y a une vraie différence entre ce que j'ai fait et ce qu'il lui est arrivé", a observé Bagnaia. "Il a été pénalisé quand il a couru avec une combinaison complètement ouverte, ce qui était très dangereux. Lors de la course d'Assen, il a fait un dépassement qui a peut-être été jugé de façon un peu trop extrême, mais il est quand même tombé et a gâché la course d'un autre pilote, alors je ne pense pas que le fait de ralentir pendant les EL1 puisse être comparé au fait de tomber et de gâcher la course d'un autre."

Sixième des EL1 puis deuxième des EL2 après avoir pourtant perdu vingt minutes à la suite d'une chute, Bagnaia a assurément prouvé qu'il était dans le rythme dès aujourd'hui. Dès lors, que peut changer cette pénalité pour lui ? "En termes de vitesse, rien, mais en en termes de qualifications un peu plus parce que je dois assurément faire la première ligne", a-t-il anticipé. "Partir de la deuxième ligne c'est déjà plus difficile, mais acceptable. La troisième ligne, ça commence à être trop difficile."

"Je vais beaucoup attaquer pour être en première ligne [parmi les trois premiers avant pénalité, ndlr]. Premier ce serait vraiment top, parce que quatrième est la meilleure position depuis laquelle je pourrai partir. En ce qui concerne la course, si jamais je ne pars pas bien, ce sera un peu plus problématique. Mais on va voir, on travaille beaucoup sur les départs, on continue à progresser, et il va clairement être fondamental de partir bien. Mais en ce qui concerne la constance de la course, je ne pense pas que ça change tant que ça."

Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia

Très confiant dans son propre rythme, Fabio Quartararo s'est d'ores et déjà dit prêt à tirer tout bénéfice possible de la pénalité de son adversaire, qui vient de remporter trois courses consécutives. Pecco Bagnaia, quant à lui, cherche à rester concentré sur sa performance, se sachant en position forte sur la piste italienne qu'il connaît si bien et qui l'a mené à sa première victoire il y a un an.

"Fabio est très rapide, tout comme les Aprilia. Mais je dois dire que je m'y attendais. Nous, on est très rapides. Dommage pour ma chute. J'étais en train de faire un bon tour et je me sentais très bien avec la moto, très régulier", a souligné le pilote Ducati, assumant également sa responsabilité dans sa glissade des EL2, non sans humour. "Il y avait Luca Marini devant moi et j'arrivais plus vite que lui, alors j'ai essayé de me positionner plus à l'intérieur pour le passer au virage suivant... mais je n'ai pas fait tellement de kilomètres ici alors je ne sais pas qu'il n'y a pas de grip sur la ligne blanche ! [rires] J'ai touché la ligne blanche et je suis tombé, c'est ma faute."

"Je peux être satisfait de la manière dont ça s'est passé aujourd'hui. Et puis, surtout, quand je sais pourquoi je tombe ça ne me limite pas dans ma sortie suivante. D'ailleurs, j'ai fait un out-in et dans le tour de sortie j'étais déjà à un dixième de ce qui était jusqu'à ce moment-là mon meilleur tour des EL2. Je suis content, on est rapides", a tranché Pecco Bagnaia, résolument tourné vers la suite du week-end pour chercher à capitaliser sur sa vitesse pour se positionner aussi haut que possible.

