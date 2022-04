Bagnaia estime qu'il est encore "trop tôt" pour jouer la victoire

Charger le lecteur audio

Après une entame de saison décevante, Pecco Bagnaia se sent de plus en plus à l'aise sur la nouvelle Ducati et cette progression s'est confirmée ce vendredi au Grand Prix d'Espagne, avec la troisième performance du jour et surtout des sensations une nouvelle fois en progrès. Le vice-champion en titre a continué à gagner en aisance sur sa Desmosedici et se rapproche du niveau qui était le sien la saison passée.

"Sincèrement je suis content d'aujourd'hui", s'est félicité Bagnaia. "On a beaucoup travaillé depuis le début de la saison, et petit à petit on arrive à notre objectif de feeling. Déjà à Portimão je m'attendais à être rapide. On a été un peu malchanceux avec les conditions mais la course m'a beaucoup aidé à retrouver le feeling avec notre moto."

"Aujourd'hui nous avons repris de là où nous étions en quittant Portimao. Le feeling est bon, je peux freiner fort, entrer rapidement dans les virages, c'était une chose qui me manquait mais qui finalement revient. Les conditions m'ont aussi beaucoup aidé à juste me concentrer sur moi-même."

Malgré le bon travail effectué des dernières semaines et le rythme affiché ce vendredi, Bagnaia ne s'imagine pourtant pas sur la première marche du podium en fin de week-end : "Le chemin a été long depuis le début de la saison, mais on est enfin là. Je ne veux pas imaginer qu'on pourra jouer la victoire ici, c'est trop tôt. Fabio était super rapide aujourd'hui, les Suzuki étaient hyper rapides [mais] si on continue comme ça, on sera mieux préparés."

Jeudi, Bagnaia se réjouissait d'avoir "retrouvé" son pilotage au GP du Portugal, malgré sa lourde chute en qualifications et la forte douleur au niveau de l'épaule droite. Ce sentiment s'est confirmé ce dimanche : "J'ai débuté avec la même moto qu'à Portimão et ça va continuer comme ça. Les sensations sont bonnes, en pneus usés également. Au cours du troisième run, en pneus usés, j'ai fait mon meilleur tour avec les medium. Ça signifie beaucoup pour moi et il faut continuer comme ça."

"Je peux faire ce que je veux", a précisé Bagnaia. "On est rapide quand on peut mener sa moto où on le veut. À Portimão, je l'ai senti pour la première fois et ici la situation était la même quand on est repartis."

Comment expliquer ces progrès ? Trop occupé par les nouveautés de Ducati dans les tests de pré-saison, Pecco Bagnaia n'a pas véritablement pu travailler sur son pilotage et les réglages. Il a commencé à sentir des progrès quand il s'est rapproché de la base qui lui avait permis de dominer la fin de saison 2021, même si la nouvelle moto ne se pilote pas de la même manière.

"À Portimão, on est repartis avec [les mêmes réglages] que l'an dernier. On perd plus de temps à s'adapter à une moto qui change tout le temps, que moi à m'adapter [à une moto qui ne change pas]. Finalement c'est mieux comme ça, je dois un peu changer mon style de pilotage."

"Avec l'ancienne moto, c'était plus facile au freinage, [peut-être] parce que les éléments aérodynamiques étaient plus gros, je ne sais pas. En comparant à l'an dernier, j'ai fait le même chrono en EL2 et les différences sont au freinage. Je freinais un peu plus fort, mais maintenant je peux entrer beaucoup plus vite dans les virages. Je peux prendre une trajectoire plus serrée, donc c'est la principale différence entre les deux motos. Et travailler avec une moto similaire me permet de progresser personnellement. C'est mieux."

L'épaule pose toujours problème à Bagnaia

L'un des seuls points noirs de la journée reste l'épaule de Pecco Bagnaia, encore douloureuse six jours après sa lourde chute. L'Italien n'est pas en pleine capacité de ses moyens et doit s'économiser, mais estime ne pas être ralenti en piste.

"Je ne peux pas enchaîner beaucoup de tours pour le moment. Je dois rester frais pour la course, mais c'est plus facile de faire des tours à un rythme constant qu'un time attack en attaquant beaucoup. Aujourd'hui, dans les premiers tours j'ai eu de grosses vibrations au virage 4 et ça faisait très mal, mais je ne pense pas que ça m'a empêché d'été rapide. Quand je m'arrête, je ressens une forte douleur mais c'est normal."

Bagnaia espérait se passer d'antalgiques ce vendredi mais cela n'a finalement pas été possible : "Ce matin j'ai essayé sans, mais c'était trop douloureux. Cet après-midi, j'en ai pris un petit et ce n'était pas un effort aussi important que la course à Portimão mais j'en prendrai un dimanche, c'est sûr qu'il me faudra la même chose qu'à Portimão."

Avec Charlotte Guerdoux