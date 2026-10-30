MotoGP GP de Malaisie
"Ma moto ne fonctionne qu'en ligne droite", déplore Francesco Bagnaia après les essais du GP de Malaisie
Les espoirs de Francesco Bagnaia à Sepang ont été douchés dès les premiers tours de piste vendredi.
Richard Asher Rachit Thukral
Mis à jour: 30 oct. 2026, 09:52
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Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Francesco Bagnaia a qualifié sa situation de "ridicule" après avoir échoué à se qualifier directement pour la Q2 du Grand Prix de Malaisie MotoGP ce week-end.
Alors que le double champion du monde avait déjà manqué dix fois le top 10 le vendredi en 2026, son excellent bilan en Malaisie lui permettait d'aborder cette épreuve avec davantage de confiance. Même au cœur de sa difficile saison 2025, il avait été rapide à Sepang et remporté la course Sprint depuis la pole position.
Mais le pilote Ducati d'usine a dû déchanter après une première journée qui ne s'est pas déroulée comme prévu. À quelques minutes de la fin des essais, il se trouvait hors du top 10, avant de chuter alors qu'il tentait de décrocher sa place en Q2.
S'il est tombé au virage 1, Bagnaia a expliqué que les premier et quatrième secteurs, les plus rapides, ne lui posaient pas de problème pour réaliser un bon chrono.
"Ma moto ne fonctionne que lorsqu'elle est en ligne droite, donc j'ai fait le maximum dans les premier et dernier secteurs", a-t-il expliqué. "Je pense que je suis dans le top 3 dans ces deux secteurs. Dans les deux autres, je perds huit dixièmes, c'est ridicule."
De fait, Bagnaia a signé le deuxième temps dans le premier secteur et le troisième dans le quatrième. Ces portions du circuit comprennent les deux principales lignes droites, où sa Ducati était performante. Il a été le pilote de Borgo Panigale le plus rapide en vitesse de pointe, avec plusieurs autres concurrents à égalité pour la deuxième vitesse maximale enregistrée.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images
Son "chrono idéal", qui combine ses meilleurs temps dans chaque secteur, ne l'aurait par ailleurs placé qu'à la 12e position, soit celle qu'il a réellement obtenue. Cela laisse penser qu'il n'avait pas beaucoup de marge pour améliorer son temps.
Bagnaia n'était pas d'humeur à discuter après la séance. Interrogé sur les performances des différentes configurations aérodynamiques, il a répondu : "Pour ressentir quelque chose, il faut avoir de bonnes sensations sur la moto."
Il n'a pas choisi d'incriminer les conditions de piste pour expliquer ses difficultés, alors que le revêtement semblait glissant. Sepang a accueilli une rare course de Formule 1 plus tôt ce mois-ci et devait bénéficier d'un resurfaçage avant le Grand Prix MotoGP de cette année. Les travaux n'ont finalement pas été réalisés.
"La piste ressemble à celle des essais [de pré-saison]", a-t-il déclaré. "Nous avons besoin d'un nouveau revêtement. Ils ont essayé de le faire, mais malheureusement, ils n'ont pas pu acheminer le matériel jusqu'ici. Nous savions donc que nous allions rouler une dernière fois dans ces conditions."
"[Mais] mes sensations sur la moto sont complètement différentes. C'est donc le principal point à comprendre, mais cela a été plus ou moins le cas toute la saison."
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