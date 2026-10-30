MotoGP GP de Malaisie

"Ma moto ne fonctionne qu'en ligne droite", déplore Francesco Bagnaia après les essais du GP de Malaisie

Les espoirs de Francesco Bagnaia à Sepang ont été douchés dès les premiers tours de piste vendredi.

Richard Asher Rachit Thukral

Mis à jour: 30 oct. 2026, 09:52

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Francesco Bagnaia a qualifié sa situation de "ridicule" après avoir échoué à se qualifier directement pour la Q2 du Grand Prix de Malaisie MotoGP ce week-end.

Alors que le double champion du monde avait déjà manqué dix fois le top 10 le vendredi en 2026, son excellent bilan en Malaisie lui permettait d'aborder cette épreuve avec davantage de confiance. Même au cœur de sa difficile saison 2025, il avait été rapide à Sepang et remporté la course Sprint depuis la pole position.

Mais le pilote Ducati d'usine a dû déchanter après une première journée qui ne s'est pas déroulée comme prévu. À quelques minutes de la fin des essais, il se trouvait hors du top 10, avant de chuter alors qu'il tentait de décrocher sa place en Q2.

S'il est tombé au virage 1, Bagnaia a expliqué que les premier et quatrième secteurs, les plus rapides, ne lui posaient pas de problème pour réaliser un bon chrono.

"Ma moto ne fonctionne que lorsqu'elle est en ligne droite, donc j'ai fait le maximum dans les premier et dernier secteurs", a-t-il expliqué. "Je pense que je suis dans le top 3 dans ces deux secteurs. Dans les deux autres, je perds huit dixièmes, c'est ridicule."

De fait, Bagnaia a signé le deuxième temps dans le premier secteur et le troisième dans le quatrième. Ces portions du circuit comprennent les deux principales lignes droites, où sa Ducati était performante. Il a été le pilote de Borgo Panigale le plus rapide en vitesse de pointe, avec plusieurs autres concurrents à égalité pour la deuxième vitesse maximale enregistrée.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Son "chrono idéal", qui combine ses meilleurs temps dans chaque secteur, ne l'aurait par ailleurs placé qu'à la 12e position, soit celle qu'il a réellement obtenue. Cela laisse penser qu'il n'avait pas beaucoup de marge pour améliorer son temps.

Bagnaia n'était pas d'humeur à discuter après la séance. Interrogé sur les performances des différentes configurations aérodynamiques, il a répondu : "Pour ressentir quelque chose, il faut avoir de bonnes sensations sur la moto."

Il n'a pas choisi d'incriminer les conditions de piste pour expliquer ses difficultés, alors que le revêtement semblait glissant. Sepang a accueilli une rare course de Formule 1 plus tôt ce mois-ci et devait bénéficier d'un resurfaçage avant le Grand Prix MotoGP de cette année. Les travaux n'ont finalement pas été réalisés.

"La piste ressemble à celle des essais [de pré-saison]", a-t-il déclaré. "Nous avons besoin d'un nouveau revêtement. Ils ont essayé de le faire, mais malheureusement, ils n'ont pas pu acheminer le matériel jusqu'ici. Nous savions donc que nous allions rouler une dernière fois dans ces conditions."

"[Mais] mes sensations sur la moto sont complètement différentes. C'est donc le principal point à comprendre, mais cela a été plus ou moins le cas toute la saison."



À lire également :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Richard Asher





Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



1 h



Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée





Márquez se méfie de Martín à Sepang : "L'adrénaline est le meilleur antidouleur"



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



20 h



Márquez se méfie de Martín à Sepang : "L'adrénaline est le meilleur antidouleur"





Joan Mir explique ses nombreuses chutes par ses problèmes de santé



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



1 j



Joan Mir explique ses nombreuses chutes par ses problèmes de santé

Plus de

Pecco Bagnaia





Bagnaia : les pilotes n'ont pas été consultés avant d'annuler le GP d'Australie



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



4 j



Bagnaia : les pilotes n'ont pas été consultés avant d'annuler le GP d'Australie





Tardozzi : "Il n'est absolument pas vrai que Márquez se soit fait une Ducati sur mesure"



MotoGP



MotoGP 11 j



Tardozzi : "Il n'est absolument pas vrai que Márquez se soit fait une Ducati sur mesure"





Bagnaia piégé par une pression basse : "J'en demandais trop à la moto"



MotoGP



MotoGP



GP d'Indonésie



17 j



Bagnaia piégé par une pression basse : "J'en demandais trop à la moto"

Plus de

Ducati Team





Les pilotes MotoGP se résignent à courir au Qatar malgré les inquiétudes liées à la sécurité



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



23 h



Les pilotes MotoGP se résignent à courir au Qatar malgré les inquiétudes liées à la sécurité





Ducati : "Márquez a demandé des garanties pour aller au Qatar, les autres restent silencieux"



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



2 j



Ducati : "Márquez a demandé des garanties pour aller au Qatar, les autres restent silencieux"





Aprilia a joué de malchance en Australie mais peut encore tout gagner selon Ducati



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



3 j



Aprilia a joué de malchance en Australie mais peut encore tout gagner selon Ducati

Dernières actus





"Ma moto ne fonctionne qu'en ligne droite", déplore Francesco Bagnaia après les essais du GP de Malaisie



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



13 min



"Ma moto ne fonctionne qu'en ligne droite", déplore Francesco Bagnaia après les essais du GP de Malaisie





Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



1 h



Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée





Le Dakar annonce le Portugal et le Maroc comme pays hôtes de l'édition 2027



Dakar



DKR Dakar 1 h



Le Dakar annonce le Portugal et le Maroc comme pays hôtes de l'édition 2027





George Russell à propos de la perte du titre en F1 : "Cette année ne me brisera pas"



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



3 h



George Russell à propos de la perte du titre en F1 : "Cette année ne me brisera pas"

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire