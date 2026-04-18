Acosta a-t-il acquis la maturité qui lui manquait jusqu'ici ?

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Du point de vue de Pol Espargaró, Pedro Acosta a passé un cap cette année en ne se montrant pas seulement rapide, mais aussi plus mûr qu'il l'était jusqu'à présent. L'évolution qu'il lui fallait avant de rejoindre Ducati ?

Léna Buffa
Publié:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Pol Espargaró suit de près le parcours de Pedro Acosta. C'est pour faire de la place à cette étoile montante très attendue en MotoGP que le Catalan avait quitté la compétition, fin 2023, dans la continuité de son grave accident du début de saison.

Depuis, il est pilote essayeur pour KTM, aux premières loges pour observer la manière dont évolue Acosta, qui en est à sa troisième saison dans la catégorie reine. Et selon Espargaró, il y a une maturité nouvelle chez ce fougueux pilote de 21 ans. Sa manière d'exprimer son talent en piste a gagné en efficacité, ce qui vient compléter ses très bonnes dispositions pour l'avenir.

"Il avait la même vitesse, ou très similaire, mais il lui manquait la maturité qu'il affiche cette saison", juge Pol Espargaró dans une interview pour Sport.es. "Pedro a atteint son apogée cette saison. Il sait gérer son rythme, quand, comment et dans quelle partie du circuit il doit attaquer."

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Alors qu'il avait intégré la catégorie MotoGP en étant promis à la victoire, destiné disait-on à battre le record de précocité détenu par Marc Márquez, Pedro Acosta attend toujours la consécration. Il n'a pour l'heure obtenu qu'une victoire en course sprint, en ce début d'année, et ironiquement tombée dans son escarcelle à la suite d'une pénalité de Márquez, son futur coéquipier.

Mais sa frustration ne se fait plus sentir, et Acosta parvient à mieux contenir sa soif de vaincre. "Il sait se contenter de positions qui ne lui conviennent pas forcément. Il aimerait plus, mais il sait qu'il s'agit de sa position et qu'en faire plus voudrait dire risquer de tomber et de ne pas marquer les points."

"Il est très doué, il possède un talent hors du commun. Cela lui a joué un mauvais tour l'an dernier, mais cette année, il maîtrise beaucoup mieux la moto", souligne Pol Espargaró. Et d'insister aussi sur les progrès de la moto dont profite Acosta : "Nous sommes un peu meilleurs que l'an dernier, nous sommes plus rapides et nous nous battons constamment devant les Ducati."

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)

Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Apaisé par son futur transfert chez Ducati

Pour Livio Suppo, qui voit lui aussi en Pedro Acosta un pilote à part, la promesse de rejoindre Ducati n'est pas étrangère à cette nouvelle maturité de l'Espagnol.

"À mon avis, en 2025, il avait beaucoup subi la distraction qu'il avait eue en début d'année, quand il avait essayé de se libérer de KTM en avance", estime l'ancien patron d'équipe pour GPOne. On se souvient en effet que l'Espagnol a eu du mal à se satisfaire de sa situation en début de saison, entre les difficultés financières de KTM et des performances inférieures à ce qu'il espérait, au point d'avoir amorcé un contact avec VR46 pour changer d'équipe, en vain.

"Je pense que ça lui avait coûté cher d'un point de vue psychologique, au sens où quand un pilote a la tête ailleurs, il a du mal à s'exprimer au maximum", ajoute Livio Suppo. "De toute évidence, il a réussi à se sortir ces pensées de la tête et il se concentre sur ce qu'il a, probablement tranquillisé par cette signature [avec Ducati] dont tout le monde dit qu'elle est déjà faite."

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