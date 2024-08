Pedro Acosta s'affirme de plus en plus en leader, avec 2025 en tête

Pedro Acosta a réalisé des débuts fracassants en MotoGP, avec un podium dès son deuxième départ et plusieurs luttes face à des pilotes habitués à la victoire à cet échelon. S'il est légèrement rentré dans le rang depuis quelques courses, dans un championnat plus dominé que jamais par Ducati, il reste régulièrement le mieux placé des pilotes KTM, qui a verrouillé sa présence à moyen terme en décidant de le promouvoir dans son équipe officielle la saison prochaine.

En attendant de changer de couleurs, Acosta veut parfaire son apprentissage autant que possible cette saison, ce qui passera par des progrès mais aussi par des erreurs... pour s'assurer de ne plus les faire à l'avenir. "On doit comprendre que l'on est dans un moment où tout ce que l'on doit faire, ça doit être cette saison", a expliqué celui qui compte déjà deux titres, en Moto3 et Moto2. "Tout ce que l'on doit améliorer, toutes les erreurs, ça doit être cette saison."

"Pour moi, c'était assez douloureux de tomber à Barcelone, au Mans ou dans le dernier tour à Assen. Je pense que c'est aussi un processus. Rome ne s'est pas faite en un jour. Il faut continuer comme ça."

Chez Tech3, Hervé Poncharal a déjà perçu une évolution dans le comportement de son pilote. "Pedro a dit une chose très intéressante, qu'il avait peut-être mûri trop vite", a déclaré le Français, patron actuel du rookie chez Tech3. "Il faut se souvenir qu'il reste un débutant. Après les trois premières courses, on le voyait gagner des courses, battre le record du plus jeune vainqueur de l'histoire de Marc Márquez, des choses comme ça, mais il reste un rookie."

Pedro Acosta Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Pour autant, Acosta n'a plus véritablement l'attitude d'un novice selon Poncharal : "J'ai l'impression que maintenant, il sent qu'il fait partie du projet [...], il ne se voit plus comme un débutant. Il veut pousser le projet. Cette année, c'est une saison de rookie, ça ne veut pas dire que l'on n'a pas d'ambitions pour faire de grandes choses en courses, et il y en a pas mal. Il est déjà concentré sur ce que sera 2025."

Un passage à l'usine qui illustre la place prise par Acosta

Acosta est déjà le leader de KTM sur le plan sportif. Le pilote Tech3 est sixième du championnat, avec 12 points d'avance sur son futur coéquipier Brad Binder, et a été le pilote de la marque qui a engrangé le plus de points dans quatre des dix premiers rendez-vous de la saison. Mais pour véritablement dominer, Acosta doit aussi être le leader de la marque en dehors de la piste.

Sa récente visite à l'usine de Mattighofen, pour évoquer ses sensations tout en se renseignant sur le fonctionnement du constructeur et les évolutions prévues, illustre cette volonté. "Je crois que [c'était utile]", a confié Poncharal. "Je ne sais pas quel effet on peut en voir sur les chronos actuellement mais je pense que c'était très intéressant pour échanger."

"Beaucoup de gens qui travaillent sur le projet MotoGP ne sont pas toujours présents sur les courses. Pedro a senti qu'il était important de rencontrer toutes les personnes impliquées, même ceux qui ne viennent jamais ici, et de transmettre ses sensations, pour leur dire ce qu'il aime, ce qu'il aimerait voir arriver, quelles sont les points faibles et les points forts de notre package."

"Cela a été bien reçu par tout le groupe MotoGP en Autriche et je pense que ça montre la motivation du pilote. Je pense que l'Autriche était au sommet de sa liste, loin devant Ibiza !"

Pedro Acosta Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Et alors que KTM a vu son directeur technique refuser de prolonger son contrat, Poncharal s'amuse de voir la très grosse implication d'Acosta dans les questions techniques : "C'est une blague mais il a vu que Fabiano Sterlacchini était parti, il a dit 'Je veux être le meilleur pilote Pierer Mobility' mais peut-être qu'il veut prendre la tête du projet !"

"Je pense qu'à un certain stade, il a énormément d'ambition, énormément de passion, il est tellement impliqué dans le projet... C'est très intéressant de voir l'ampleur de son implication, à quel point il veut ce projet. Avec Paul Trevathan [chef mécanicien d'Acosta], ces deux-là poussent vraiment, ils poussent, poussent, poussent, et on verra où on arrivera."