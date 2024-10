Pedro Acosta voit en Aki Ajo le "mieux préparé" pour mener KTM au titre

Brad Binder et Pedro Acosta, associés dans l'équipe KTM officielle l'an dernier, auront pour patron un homme qu'ils connaissent tous deux déjà très bien. Il y a quelques jours, le constructeur a annoncé le départ de Francesco Guidotti et la nomination d'Aki Ajo, patron éponyme de l'équipe qui a mené Binder au titre en Moto3 en 2016, puis Acosta dans la même catégorie en 2021 et en Moto2 l'an passé.

"Je suis super content", s'est enthousiasmé l'Espagnol à l'annonce de cette nomination, certain qu'avec son caractère trempé, Ajo sera l'homme idéal pour faire triompher KTM : "Je pense qu'il n'y a personne dans le paddock qui soit mieux préparé pour cet objectif, se battre pour un titre en MotoGP. C'est un personnage particulier, c'est certain, mais qui m'a beaucoup aidé par le passé. J'aime sa façon d'être direct. J'ai discuté avec lui cet après-midi et je pense que l'on formera une bonne association ensemble."

"C'est l'un des meilleurs patrons et propriétaires d'équipe dans ce paddock", a insisté celui qui roule actuellement pour Tech3, interrogé par le site officiel du MotoGP. "C'est sûr qu'il est le gars qu'il nous faut pour vraiment nous battre pour le championnat. On sait qu'il est froid comme la glace mais quand il faut taper du poing sur la table, il le fait. Je suis très heureux de travailler à nouveau avec lui et ravi de voir comment il gèrera un box en MotoGP."

Un avis pleinement partagé par Binder, qui a déjà côtoyé Ajo pendant cinq saisons dans les plus petites catégories. "J'ai travaillé pendant de nombreuses années avec Aki et je suis très heureux de le revoir", a souligné le Sud-Africain. "C'est quelqu'un de très cool, il rend les choses très simples même quand ça ne l'est pas. Je pense qu'il va apporter beaucoup à notre équipe."

"Il y a une chose dans laquelle Aki est très bon, c'est pour comprendre ce que l'on peut améliorer et travailler sur les sujets vraiment importants. Je l'ai toujours vu très bon là-dedans et il est incroyablement bon pour se battre pour ce en quoi il croit, ce dont on a besoin, ce qu'il faut pour être plus rapide ou progresser. Je pense qu'il sera très bon à cet égard."

Aki Ajo connaît déjà le succès en Moto2 et Moto3. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Jack Miller s'apprête à quitter KTM pour retrouver Pramac la saison prochaine, mais il est probablement le plus proche d'Aki Ajo, qui est également son manager. Il estime que la poigne du Finlandais sera bénéfique pour KTM.

"Aki n'a pas besoin de cet emploi, il ne s'en soucie pas vraiment : il veut gagner, c'est tout", a expliqué Miller. "Il arrive avec cette mentalité, il sait ce qu'il veut et rien de plus. Il fait les choses à sa façon, il a ce genre d'influence et de pouvoir. Je comprends les deux parties. Je sais qu'Aki a refusé ce rôle plusieurs fois mais je pense que maintenant, c'est le bon moment. Ce sera intéressant."

"Évidemment, je suis triste parce que c'est particulier de travailler avec Aki, c'est une chose que j'ai beaucoup appréciée. Nous avons travaillé ensemble ces dix dernières années, donc travailler de nouveau avec lui dans ce rôle aurait été fantastique, mais c'est ainsi. Ce qui m'ennuie le plus, ce qui m'inquiète le plus, c'est d'être contre lui ! Je sais ce dont il est capable en tant que team manager. Je pense qu'il va apporter beaucoup."

Guidotti n'a pas eu "les meilleurs outils" pour diriger KTM

La nomination d'Aki Ajo intervient alors que KTM semble piétiner cette année. La marque peine à lutter avec Ducati et cet été, elle a essuyé un premier départ, celui de son directeur technique Fabiano Sterlacchini. Guidotti va de son côté quitter la marque un an avant l'échéance de son contrat, mais Miller a tenu à défendre le bilan d'un homme qu'il connaît lui aussi très bien, puisqu'il a aussi été son patron chez Pramac puis chez KTM.

Francesco Guidotti quitte KTM au bout de trois ans. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sur le site officiel du championnat, il a qualifié de "conneries absolues" les idées selon lesquelles Guidotti serait responsable du manque de forme de KTM, et évoqué un "leader fantastique". Face à la presse venue l'interroger, il a surtout estimé que le dirigeant n'avait pas eu les moyens de vraiment faire évoluer les choses : "Francesco a tenté de prendre un rôle mais je ne pense pas qu'on lui ait donné les meilleurs outils, disons, pour faire ce qu'il fallait. C'est en partie de sa responsabilité [...] mais je ne sens pas qu'il a été en mesure de faire ce qu'il fallait."

L'Italien, quant à lui, a évité toute polémique et écarté le fait que ce puisse être "une nouvelle triste". Il a réagi au micro du site officiel : "Je pense que c'est le bon changement à l'heure actuelle. KTM est une excellente entreprise et, après les cinq ou six dernières années, ils ont décidé de passer à quelque chose de différent. Nous nous sommes beaucoup développés ces trois dernières années et je pense qu'Aki est la bonne personne pour finaliser le travail désormais."

"Il a la bonne crédibilité dans l'entreprise, il connaît très bien les pilotes qu'il va gérer l'année prochaine et je ne vois aucun souci en ce qui me concerne. J'ai fait mon boulot, je suis satisfait de ce que j'ai fait et je suis content que quelqu'un puisse finaliser le travail pour cette entreprise", a conclu Francesco Guidotti.