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De retour d'opération, Acosta est autorisé à courir en Allemagne

Pedro Acosta sera bien en piste vendredi pour se lancer dans le dernier Grand Prix précédant la pause estivale. Les médecins l'ont déclaré apte, neuf jours après son opération du poignet.

Léna Buffa
Mis à jour:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Comme le veut le règlement après une opération chirurgicale, Pedro Acosta a dû se soumettre à un contrôle médical ce jeudi pour être autorisé à disputer le Grand Prix d'Allemagne. Une formalité pour l'Espagnol, qui a été opéré du poignet droit au début de la semaine dernière et qui a bien reçu le feu vert des docteurs pour être en piste demain.

Cette intervention a été avancée après qu'Acosta a dû abandonner lors du précédent Grand Prix, aux Pays-Bas, lourdement empêché par un syndrome du canal carpien dont il souffrait depuis déjà plusieurs mois. La compression d'un nerf au niveau du poignet lui provoquait une perte de sensations dans la main droite, aussi gênante que dangereuse.

D'après le pilote, cette petite intervention a été légère et il s'en est déjà bien remis. "Je suis content parce que l'opération a été assez facile", a-t-il expliqué à son arrivée au Sachsenring. "Tout semble s'être bien passé. Ils ont vu que le nerf était un peu sous pression, disons, alors ça devrait aller mieux."

"Maintenant, j'arrive à dormir sans me réveiller dans la nuit en ne sentant plus mes doigts, alors ça a l'air d'aller", ajoutait le pilote KTM, qui souhaitait profiter du contrôle médical pour faire enlever ses points de suture.

L'espoir d'un week-end sans encombres en Allemagne

Le fait d'avoir remédié à ce problème physique donne bon espoir à Pedro Acosta pour le Grand Prix au programme ce week-end, le dernier avant la pause estivale. Mais il espère aussi être épargné par les soucis techniques, qui se sont multipliés sur les KTM ces dernières semaines.

"Il faut qu'on fasse un bon week-end pour pouvoir dire que la première partie de la saison aura été acceptable", a déclaré l'Espagnol. "Au final, les deux derniers Grands Prix ont été très durs, entre des problèmes techniques et mon souci physique dans le dernier. Donc je pense qu'il est maintenant temps de remettre les compteurs à zéro. C'est une piste qui convient normalement assez bien aux KTM, alors on va voir comment ça se passe."
  
"Je ne pense pas qu'il faille avoir des attentes. Avant toute chose, il faut que je sois déclaré apte cet après-midi", ajoutait-il à la mi-journée, "ensuite je serai sur la moto vendredi et on verra comment je me sens. Je pense qu'avec tous ces virages à gauche, ça ne sera pas la piste la plus exigeante pour ma main, mais on ne sait jamais."

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