Acosta chute encore : "Le week-end le plus triste de ma carrière"

Ducati a réalisé son dixième doublé consécutif sprint-course à Motegi, mais jamais Pedro Acosta n'a été si proche de mettre fin à cette série. Pour le cinquième week-end d'affilée, l'Espagnol figurait parmi les leaders, des performances qui l'ont mené à la troisième place au GP d'Aragón et à la deuxième en Indonésie, mais aussi à commettre certaines erreurs, avec des chutes dans les deux courses de Misano.

Au Japon, il a décroché sa première pole position en MotoGP, du jamais-vu pour une KTM depuis près de quatre ans, et la quatrième seulement pour un pilote ne disposant pas d'une Ducati cette année. Lors du sprint, il a cependant chuté alors que la victoire lui tendait les bras et ce dimanche, il a cédé la tête à Pecco Bagnaia au départ avant de finir à terre une nouvelle fois, dès le quatrième tour. Reparti avec une boucle de retard, il a abandonné après quelques tours.

"Encore une erreur", a résumé Acosta, qui a reconnu en avoir trop fait pour essayer de reprendre l'avantage sur Bagnaia : "J'étais proche de lui, j'essayais de préparer le virage 5 parce que c'est là que je voyais que je pouvais vraiment le doubler. J'essayais juste de préparer un dépassement."

"Je l'ai peut-être trop préparé, j'ai peut-être tourné assez tôt et mis les gaz assez tôt, [...] puis j'ai perdu l'avant. Je pense que ça peut arriver, il faut l'accepter. On se rapproche et même avec la chute d'aujourd'hui, il y a beaucoup de positif."

"On doit se concentrer sur les gros objectifs et, s'ils ne sont pas possibles, sur les petits", a ajouté le pilote Tech 3. "Je voulais juste être performant et être devant aujourd'hui. C'est pour ça que je suis sorti."

Dans la foulée de son unique pole en Moto3 et de sa première en Moto2, Pedro Acosta avait également conclu les courses du lendemain sur des chutes. Une mauvaise habitude qu'il prend avec une certaine amertume puisqu'il aurait naturellement préféré profiter de l'impressionnant potentiel affiché à Motegi : "C'est le week-end le plus triste de ma carrière, et celui où j'avais le meilleur rythme. C'est douloureux."

"C'est sûr que ça a été le week-end où j'ai été le plus performant, et le week-end le plus triste", a-t-il déploré. "Aussi le week-end où j'ai été le plus proche des Ducati et le plus à l'aise. On sait qu'actuellement, on n'est pas au niveau de Ducati mais on a vu qu'il n'est pas impossible d'atteindre ce niveau, ils ne sont pas intouchables. On doit comprendre que tout passe par un processus. Même dans leurs jours sans, ils restent performants. On doit être un peu plus calmes mais quand même les inquiéter."