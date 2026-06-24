"Le candidat idéal" : Ducati explique le choix d'Acosta auprès de Márquez

Ducati va associer expérience et jeunesse en 2027. Après avoir confirmé Marc Márquez pour deux saisons supplémentaires mardi, la marque italienne a annoncé le recrutement de Pedro Acosta, également avec un contrat de deux ans, pour succéder à Pecco Bagnaia, dont le départ a été officialisé à la mi-journée.

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Acosta est aujourd'hui le deuxième pilote le plus jeune de la grille mais il est considéré comme l'un des plus grands espoirs, après deux saisons et demi chez KTM. Ducati estime qu'il est la recrue parfaite aux côtés de Márquez, de son côté le deuxième titulaire le plus âgé et au palmarès le plus riche du plateau.

Si le prochain contrat de Márquez sera peut-être son dernier en MotoGP, Acosta incarne clairement l'avenir de Ducati, déterminée à mener le jeune espagnol au sommet. "Pedro représente le candidat idéal pour l'avenir de Ducati Lenovo Team", a estimé Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. "Après la confirmation de Marc, nous souhaitions intégrer un pilote jeune et rapide au projet de développement de la Desmosedici GP."

"Pedro, en plus d’être un talent indéniable, a fait preuve d’une précocité extraordinaire. En un peu moins de six ans en championnat du monde, il a remporté deux titres dans les catégories inférieures et réalisé des performances vraiment convaincantes en MotoGP."

Pedro Acosta a déjà eu des duels face à Marc Márquez en piste. Photo de: Ducati Corse

"Son arrivée dans l’équipe sera une source de motivation pour tout le monde ; il va nous aider à progresser, et nous allons l'accompagner sur le chemin qui le mènera à sa pleine maturité en tant que pilote."

"Je suis convaincu que, grâce aux encouragements de notre équipe et avec le temps nécessaire, sa contribution nous permettra sans aucun doute de franchir une nouvelle étape en termes de performances et d’objectifs."

Nous le suivons depuis un certain temps, tant pour ce qu'il a réussi en piste que pour sa personnalité directe et facile à vivre, dont nous sommes certains que les Ducatisti tomberont amoureux.

Alors que le MotoGP veut que les équipes fassent des efforts dans leur communication, Ducati compte sur le talent mais aussi la personnalité d'Acosta, qui a déjà gagné une réputation de pilote peu enclin à arrondir les angles, avec ses réponses directes et parfois laconiques.

Ducati joue déjà sur le surnom de "requin" de Pedro Acosta, puisque l'annonce de son recrutement a été faite en détournant l'affiche des Dents de la Mer, et le constructeur italien a l'intention d'en faire un personnage qui incarnera sa marque.

"Pedro est, sans aucun doute, l'un des jeunes pilotes les plus talentueux du paddock MotoGP", a souligné Claudio Domenicali, directeur général de la marque. "À tout juste 22 ans, c'est le genre de pilote avec qui un nouveau chapitre passionnant peut s'écrire."

En un peu plus de deux saisons, Pedro Acosta est déjà devenu un personnage du MotoGP. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Nous l'avons toujours apprécié et nous le suivons depuis un certain temps, tant pour ce qu'il a réussi en piste que pour sa personnalité directe et facile à vivre, dont nous sommes certains que les Ducatisti tomberont amoureux quand il sera paré de rouge."

"Nous pensons qu'avec Marc, il représente l'ajout idéal pour une équipe qui, en bâtissant sur son histoire et les résultats des dernières années, veut continuer à jouer un rôle de leader à l'avenir et rester une source d'admiration, de respect et de soutien pour les passionnés de Ducati à travers le monde."