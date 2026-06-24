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Ducati annonce l'arrivée de Pedro Acosta en 2027

Quelques heures après avoir confirmé le départ de Pecco Bagnaia, Ducati a officialisé l'arrivée de Pedro Acosta dans son équipe d'usine à partir de 2027. L’Espagnol deviendra le nouveau coéquipier de Marc Márquez. 

Léna Buffa
Mis à jour:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Cette fois, ça y est, Pedro Acosta tient le contrat dont il rêvait ! L'Espagnol, qui a fêté ses 22 ans le mois dernier, est officialisé dans l'équipe d'usine Ducati à partir de 2027. Il y sera associé à Marc Márquez, prolongé formellement mardi, et remplacera Pecco Bagnaia, dont le départ a été annoncé plus tôt dans la journée. Comme Márquez, son contrat couvre les deux prochaines saisons.

Intégrer cette équipe multi-championne du monde signifie naturellement viser plus haut pour Acosta, qui court toujours après sa première victoire.

S'il a convaincu par sa sixième place au championnat l'année de ses débuts en MotoGP, avec Tech3, obtenant notamment plusieurs podiums, celui qui s'était illustré par un parcours express dans les petites catégories, avec deux titres Moto3 et Moto2 en trois ans, n'a pas réussi à poursuivre sur une pente ascendante l'an dernier, une fois passé à l'équipe d'usine de Mattighofen.

 

Il a, certes, obtenu une belle quatrième place au classement général de la saison, mais en ne visitant toujours que les marches les plus basses des podiums. Les performances trop limitées de la RC16 et les difficultés financières qu'a dû traverser KTM avaient mené à une frustration palpable dans la première partie du championnat, à tel point qu'il avait noué un contact avec l'équipe VR46 dans l'espoir de rompre son contrat pour passer sur une Ducati satellite dans une manœuvre "à la Márquez".

KTM n'a rien voulu entendre, mais il était évident que ça n'était que partie remise. Lorsque son contrat arrivera à échéance, Pedro Acosta s'en ira bel et bien chercher fortune chez Ducati, et cette fois dans les meilleures conditions qui soient. L'attente à laquelle il a été forcé lui a plutôt été bénéfique.

Pedro Acosta et Marc Márquez seront coéquipiers chez Ducati en 2027.

Pedro Acosta et Marc Márquez seront coéquipiers chez Ducati en 2027.

Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Lui si impétueux, il a appris à se calmer et sait aujourd'hui mieux qu'il y a un an se contenter d'un résultat inférieur à ce qu'il pourrait espérer, ce qui se traduit par un gain de régularité et une meilleure position au championnat, dont il occupe actuellement la quatrième place. 

Il s'est aussi mis en évidence dans quelques belles luttes aux avant-postes, et notamment avec Marc Márquez, ce qui est d'ores et déjà annonciateur d'un duel palpitant lorsque tous deux feront équipe et que Pedro Acosta disposera d'une moto plus à la hauteur de ses ambitions.

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