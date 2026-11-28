MotoGP GP de Valence

Acosta explique ses difficultés lors du Sprint de Valence après une course décevante

Alors que Bastianini a démontré que KTM avait le rythme pour monter sur le podium, le pilote de pointe de l'équipe officielle, Acosta, n'a pu inscrire que trois points.

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova

Publié: 28 nov. 2026, 19:27

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta, pilote KTM, a mis en cause un manque de grip à l'avant et une pression excessive des pneus après un Sprint final de la saison MotoGP 2026 particulièrement difficile à Valence.

Acosta a vécu une journée compliquée samedi sur le circuit Ricardo Tormo. Il s'est qualifié à une lointaine 10e place avant de sauver la septième position lors du Sprint.

Ce résultat est d'autant plus décevant qu'Enea Bastianini, pilote Tech3, a terminé meilleur représentant hors Aprilia à la troisième place. Brad Binder et Pol Espargaró ont également marqué des points, démontrant ainsi le potentiel compétitif de la RC16 à Valence.

Acosta a expliqué avoir eu du mal avec le comportement de son pneu avant Michelin à Valence, ce qui l'a privé de grip en qualifications.

Ses difficultés ont ensuite été aggravées par une pression de pneu trop élevée choisie par KTM, probablement pour tenter de compenser le problème évoqué précédemment. Il a ainsi terminé à plus de cinq secondes de son coéquipier chez Tech3, Bastianini.

Interrogé sur ce qui n'avait pas fonctionné en qualifications, Acosta a répondu : "Je n'avais aucun grip avec les pneus. J'ai eu de très mauvaises sensations avec le pneu avant tout au long du week-end."

"Je constate une grosse différence d'un pneu à l'autre. Nous devons améliorer quelque chose, car il n'est pas normal qu'un pneu offre souvent davantage de motricité qu'un autre."

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"C'est mieux avec un pneu qui a dix tours qu'avec un pneu neuf. C'est comme ça."

Acosta a également expliqué les conséquences d'une pression trop élevée sur son Sprint, notamment parce qu'il a passé une grande partie de la course au milieu du peloton.

"Nous avons essayé de choisir la pression idéale [pour les qualifications], et c'était pareil en course. La pression à l'avant était trop élevée...", a-t-il regretté.

"Je poussais très fort et, avec dix pilotes devant moi... voilà, c'était comme ça."

"La roue avant se bloquait en ligne droite. À un moment, on plonge dans le virage et on n'arrive tout simplement plus à tourner, on n'arrive plus à tourner, on n'arrive plus à tourner... J'ai fait ce que j'ai pu. Je ne cherche même plus d'explication", a-t-il conclu.

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