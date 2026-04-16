Pourquoi Acosta se sent impuissant face à Aprilia et Ducati

Pendant qu'Aprilia donne l'impression d'avoir chipé à Ducati le statut de référence du MotoGP, KTM donne l'impression d'être à distance des deux marques italiennes. Pedro Acosta parvient néanmoins à s'inviter dans la lutte et occupe la troisième place du championnat derrière le duo d'Aprilia et devant tous les représentants de Ducati.

"La route est encore longue", a préféré temporiser Acosta. "On sait ce qui nous limite, pour le moment Aprilia et Ducati sont un cran au-dessus de nous – ou peut-être deux. Pour le moment, on essaye juste de figurer dans le top 5 à toutes les courses et on va avancer comme ça."

Selon l'Espagnol, c'est surtout avec son agilité que la RS-GP a pris le large, en renforçant ce qui était déjà un avantage sur la concurrence : "Aprilia semble avoir trouvé quelque chose pour mieux tourner que les autres marques."

"Depuis l'époque où Aleix [Espargaró] était chez Aprilia, leur turning a toujours été incroyable par rapport aux autres marques, et plus encore par rapport à la KTM sans doute", a-t-il détaillé. "Ils sont en tout cas plutôt réguliers dans tout ce premier secteur [à Austin], avec les changements de direction, ils ne faisaient aucune erreur, que ce soit Marco [Bezzecchi] ou Jorge [Martín]."

"Quand on fait soi-même des erreurs, c'est assez difficile de suivre leur rythme. Je pense en tout cas qu'ils tournent très bien, et disons que ça n'est pas notre point fort chez KTM."

Pedro Acosta n'a pas pu suivre les Aprilia à Austin. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La marque autrichienne était consciente de cette faiblesse et elle voulu progresser dans ce domaine cette année. Mais selon Maverick Viñales, les efforts sur les performances en courbe se sont faits au détriment des performances en ligne droite.

"On sait qu'on a perdu de la vitesse de pointe par rapport à l'an dernier", a déploré le pilote Tech3. "On a essayé de gagner en courbe et au freinage, c'est toujours un équilibre."

"Ça peut venir de l'aéro, c'est certain", a précisé Viñales, qui voit un principe de vases communicants : "On a essayé de gagner en courbe et au freinage pour être plus précis. C'est sûr qu'on perd des choses dans un domaine. Ça probablement plus d'effet."

Viñales ignore également si la différence qu'il perçoit en ligne droite ne s'est pas accentuée avec des progrès de la concurrence : "J'ai l'impression que l'an dernier, je doublais plus facilement en ligne droite. Peut-être que les autres ont progressé, je ne suis pas certain, je ne sais pas."

Pedro Acosta tente de résiser aux Aprilia et aux Ducati. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Dans cette situation, Acosta s'interroge sur sa capacité à rester dans la lutte. Entre les progrès d'Aprilia et Ducati qui arrive à être "super compétitif, avec l'un ou l'autre de leurs pilotes" à chaque épreuve, il se sent limité face à des machines performantes sur tous les types de tracé, même s'il a gagné le premier sprint de l'année et a décroché deux podiums en trois courses du dimanche.

"J'ai plus ou moins réussi à suivre le rythme des Ducati et des Aprilia, mais on n'a pas grand-chose pour essayer de les battre. Même si je n'avais pas cassé d'ailerons [au GP des Amériques], ça aurait été difficile de suivre Marco."

"Aprilia et Ducati ont l'air de plutôt bien correspondre à n'importe quelle piste, que ce soit un circuit stop-and-go ou autre. Il y aura donc une autre interrogation à Jerez."

Avec Léna Buffa