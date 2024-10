Comment Pedro Acosta s'inspire de Michael Jordan pour miser sur KTM

L'ascension de Pedro Acosta en championnat du monde a été fulgurante. Arrivé en Moto3 en 2021, l'Espagnol a remporté le titre dès sa première tentative. Puis, promu en Moto2 en 2022, il n'a eu besoin que d'une saison pour s'habituer à la catégorie, avant de dominer le championnat dès sa deuxième année, en 2023, raflant au passage sept victoires et quatorze podiums en vingt rendez-vous.

Après seulement trois ans passés dans le paddock, Acosta a intégré la catégorie reine en 2024, seul rookie à s'être vu ouvrir les portes cette saison. Et, là, il ne lui a fallu que trois courses afin de prouver qu'il avait le niveau pour évoluer parmi les meilleurs. Son duel avec Marc Márquez lors de la manche inaugurale au Qatar, son premier podium à Portimão et une deuxième place à Austin ont servi à confirmer que le jeune Espagnol était en quelque sorte "l'élu" auquel tout le monde faisait référence depuis ses débuts.

L'explosivité de ses débuts s'est essoufflée, pour reprendre de plus belle au GP d'Aragón, où il a fait son retour en première ligne, puis sur le podium. Cela s'est confirmé en Indonésie, puis le week-end dernier au Japon où, malgré un score vierge, on se souviendra qu'il a décroché la pole position et mené le sprint et la course principale.

La mauvaise passe qu'il a traversée avant cela a été causée par différents facteurs, mais celui qui est le moins discutable est la force que les Ducati offrent à leurs pilotes. Ceux qui comparent Pedro Acosta à Valentino Rossi, Marc Márquez ou Jorge Lorenzo, qui ont gagné dès leur première saison en MotoGP, ne tiennent probablement pas compte du fait que ces trois légendes de la discipline ont réalisé leurs débuts au guidon de la meilleure moto du plateau, à leurs époques respectives, même si la concurrence entre constructeurs était bien plus intense qu'elle ne l'est aujourd'hui.

À l'heure actuelle, le MotoGP se divise en deux groupes. Le premier est composé des pilotes de Borgo Panigale, qui se battent pour le titre, les victoires et les pole positions. Les autres se mesurent à ce que Ducati, qui profite d'une stratégie exécutée à la perfection depuis plusieurs années, laisse derrière elle.

Dès ses débuts en MotoGP, Pedro Acosta s'est battu contre Marc Márquez. Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images

"Chez KTM, ce n'est plus une affaire de contrats"

Motorsport.com s'est entretenu avec Pedro Acosta en Indonésie pour évoquer la domination des machines italiennes, ainsi que la difficulté des autres pilotes à rivaliser avec celles-ci. Ce monopole, qui n'est pas prêt d'arriver à son terme, conduit inévitablement à des rumeurs selon lesquelles la jeune pépite espagnole pourrait chercher à quitter KTM fin 2025, pour rejoindre le constructeur italien.

Alors, combien de temps durera la patience d'Acosta face à la situation actuelle de KTM, avant qu'il ne tente de rejoindre Ducati ? C'est le pilote en personne qui nous offre la réponse à cette question. "Le truc, c'est que ma relation avec KTM n'est plus une question de business ou de contrats, mais une question de cœur", déclare le jeune homme de 20 ans en posant sa main droite sur sa poitrine avant d'ajouter d'un ton presque solennel : "KTM est déjà une famille pour moi."

Il est indéniable que KTM a énormément compté dans le parcours encore bref d'Acosta. Il a remporté la Red Bull Rookies Cup en 2020, ce qui l'a rapproché de la marque de boissons énergisantes et placé dans l'orbite de KTM. Via le team Ajo, KTM lui a donné un guidon en championnat du monde l'année suivante, catégorie Moto3. Un geste qui entraîne encore toute la reconnaissance du pilote aujourd'hui, étant donné qu'à l'époque, il n'y avait en réalité pas de place pour lui.

En 2022, après une première expérience en Moto2, Acosta a signé un contrat avec le constructeur de Mattighofen, lui garantissant un passage en MotoGP en 2024 (une promesse maintenue même si, cette fois encore, il n'y avait sur le papier pas de place pour lui) et une moto d'usine en 2025. Comme prévu, il intégrera l'équipe officielle la saison prochaine, et il y fera ses retrouvailles avec Aki Ajo, qui a été promu par la marque pour devenir le nouveau team manager de la formation, en remplacement de Francesco Guidotti.

On sait à présent que l'accord entre Acosta et KTM couvre plusieurs saisons et qu'il prévoit une option pour continuer à courir ensemble en 2026 et en 2027, si certaines conditions sont remplies. Le contrat contient cependant des clauses très précises qui, d'après les informations de Motorsport.com, permettraient au pilote d'être libéré à la fin de chaque saison.

"Les sentiments passent désormais avant les contrats", confie toutefois Pedro Acosta. "Je suis déterminé à tirer la marque vers le haut et à la faire progresser. J'espère que nous remporterons un titre MotoGP ensemble."

Michael Jordan pour inspiration

L'histoire d'Acosta et de KTM rappelle celle de Michael Jordan et des Chicago Bulls. Lorsque la formation a retenu le natif de Caroline du Nord comme troisième choix de la draft de 1984, c'était l'une des plus faibles équipes du championnat. Si Jordan fut le meilleur marqueur dès sa première saison, l'équipe perdait la plupart de ses matchs. Il pleuvait donc des offres de transfert dans la boite aux lettres du joueur, certaines formulées même par des clubs de renom, toutefois il est resté fidèle à son équipe.

"Il aurait été facile de rejoindre une équipe gagnante et d'être champion. Le plus dur a été d'offrir son sacre à Chicago", dira un jour Michael Jordan, qui raflera ensuite six couronnes entre 1990 et 1998 avec son équipe. Et Pedro Acosta a été un spectateur attentif de The Last Dance, le célèbre documentaire de Netflix qui retrace la carrière de la légende du basket. "Personne ne croyait en cette équipe, mais ils ont réussi à construire un groupe autour de [Jordan] et ils l'ont fait progresser", constate l'Espagnol.

Après une mauvaise passe, Pedro Acosta se bat à nouveau contre les plus grands noms du MotoGP. Photo de : Rob Gray / Polarity Photo

"Dans le documentaire, Jordan évoque le moment où il a cessé de penser uniquement à marquer des points et où il a commencé à utiliser l'équipe pour gagner des championnats. C'est à ce moment-là qu'il est vraiment passé du statut de grand joueur à celui de légende que tout le monde connaît aujourd'hui", ajoute Acosta, faisant preuve d'une maturité qui dépasse son âge.

Acosta n'a aucune intention de quitter KTM à court ou moyen terme dans le but de rejoindre Ducati, un transfert que tout le monde pourrait pourtant comprendre et qui serait totalement légitime. Sa situation présente quelques similarités avec celle de Marc Márquez, qui a quitté Honda − ses Chicago Bulls à lui − pour rejoindre Gresini, une équipe satellite, modeste au regard de son palmarès. En une année, cela lui a ouvert les portes de l'équipe d'usine de Ducati et a indéniablement relancé sa carrière. Mais Acosta et Márquez ne se ressemblent en rien, bien qu'ils se soient déjà croisé à de nombreuses reprises en piste.

"Chez KTM, avec toute l'équipe que nous avons et en faisant ma part, nous pouvons former un grand groupe de travail pour essayer d'aller de l'avant et de faire de cette usine une marque championne", explique le jeune pilote. "Mon grand rêve est d'être champion du monde, mais mon plus grand défi est d'y parvenir avec KTM."