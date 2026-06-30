Pedro Acosta a été opéré avec succès au poignet
La petite opération subie par Pedro Acosta au poignet droit s'est bien passée, indique KTM, qui s'attend à le revoir en piste dès le prochain Grand Prix.
Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Pedro Acosta a subi ce mardi une petite intervention chirurgicale au poignet droit, afin de remédier à un syndrome du canal carpien.
Ce problème, dont l'Espagnol a révélé souffrir depuis l'an dernier, s'est avéré bloquant à Assen, dimanche, où il l'a poussé à l'abandon. La compression d'un nerf au niveau du poignet devenait si handicapante qu'il a expliqué ne plus sentir le levier de frein dans sa main.
C'est ainsi que l'opération initialement prévue pour la pause estivale a finalement été avancée. Elle doit permettre de soulager le pilote de douleurs et d'une perte de sensibilité qu'il subissait au niveau de trois doigts de la main droite.
KTM indique ce mardi que l'intervention s'est bien déroulée. La bonne issue de l'opération et une récupération estimée rapide devraient permettre à Acosta de ne pas manquer le prochain Grand Prix.
"Pedro Acosta a subi ce matin avec succès une intervention chirurgicale mineure au poignet droit afin de traiter un syndrome du canal carpien. Il devrait faire son retour lors du Grand Prix d'Allemagne, sous réserve d'un bilan médical prévu la semaine prochaine", indique l'équipe de l'Espagnol.
Le GP d'Allemagne, prévu du 10 au 12 juillet, marquera le cap de la mi-saison et l'entrée dans une pause estivale de quatre semaines. Pedro Acosta occupe à ce stade la septième place du championnat, dépassé de cinq points par Raúl Fernández lors de son abandon, dimanche.
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