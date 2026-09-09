Comment un Pedro Acosta devenu "plus froid" tire KTM vers le haut

Pedro Acosta s'est métamorphosé depuis un an. Très critique envers KTM au début de l'année 2025, le pilote espagnol a été recadré par Pit Beirer, le grand patron de KTM en compétition, et s'est nourri des conseils de Carmelo Morales pour ajuster son approche.

Désormais, Acosta préfère saluer les efforts de KTM qu'appuyer sur le retard de la marque face à Aprilia et Ducati, et mobilise son équipe pour l'inciter à apporter des changements efficaces. Acosta se concentre sur ses performances, les tirades assassines ont été remisées au placard et il coupe court à la plupart des questions portant sur son avenir chez Ducati.

Toujours aussi direct mais moins bougon, Acosta mesure les bénéfices de cette attitude plus posée. "Au final, je sais que l'an dernier, je n'étais peut-être pas… Je ne dirais pas que je n'étais pas professionnel, mais j'étais vraiment en colère contre la vie, mes émotions étaient à fleur de peau", a-t-il reconnu auprès du site officiel du MotoGP.

"Je repousse un peu cette émotion maintenant, je ne la montre que dans le garage. C'est pour ça que je suis un peu plus froid, j'arrive à mieux réfléchir dans les moments qui comptent et à ce que je dois faire pour être rapide. Les moments difficiles de l'an dernier m'ont beaucoup aidé."

Alors qu'il lui arrivait de devenir brouillon quand il voyait un bon pilote lui échapper, Acosta est devenu un pilote complet, capable de s'inviter régulièrement entre les hommes forts d'Aprilia et Ducati alors que les autres représentants de KTM luttent rarement pour le top 10. Il a aussi su garder la tête froide en voyant les premières places s'éloigner petit à petit depuis le début de la saison, avant de renouer avec le podium en Hongrie puis en Aragón.

Pedro Acosta apprend à apprécier des résultats plus modestes, comme sa sixième place à Silverstone. Photo de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Cette approche se confirme quand Pedro Acosta doit choisir ce qui a été sa meilleure course en MotoGP. Il n'évoque pas ses 14 podiums ou l'un de ses duels avec Marc Márquez, mais une course où il n'était pas à la lutte au premier plan.

"Je dirais que c'était à Silverstone", a-t-il estimé en conférence de presse au GP d'Aragón, même s'il restait sur une deuxième place plus enthousiasmante que la sixième position décrochée en Grande-Bretagne. "Normalement, ces pistes où il faut être fluide sont celles sur lesquelles j'ai le plus de mal."

"C'est la première fois que j'ai fini la course en étant assez performant sur ce genre de piste, et avec la dégradation des pneus que l'on avait. Je pense que la course de Silverstone a été ma meilleure jusqu'à présent, encore plus que certains podiums."

Pedro Acosta prend une telle épaisseur que son chef mécanicien, Paul Trevathan, n'hésite pas à le qualifier de "légende". "Le chemin est long avant d'être une légende", a tempéré un Acosta placide après un GP d'Aragón où il a impressionné en prenant la deuxième place : "On fait ce qu'il faut. J'ai beaucoup attaqué derrière [Marc Márquez] en début de course, parce que je sens qu'on a un peu perdu le contact."

Pedro Acosta reste sur une deuxième place au GP d'Aragón. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Avec toutes nos erreurs liées à la fiabilité dans la première partie de la saison, c'était assez dur de voir que la troisième place du championnat nous échappait. On dirait que ça fonctionne. On fait de bonnes courses mais on est encore loin de gagner. De l'autre côté, on gagne beaucoup en constance, on est dans le top 5, on fait de bonnes courses, donc il faut vraiment en être satisfaits."

Je veux me concentrer sur ce qui peut me faire gagner et pas sur ce que je n'ai pas.

Les progrès ne viennent pas que du côté technique. Acosta se remet lui aussi en question et a adouci son pilotage pour mieux préserver son pneu arrière : "Habituellement, je suis celui qui prend les virages de la façon la plus serrée, et j'use plus les pneus que les autres. J'essaie de modifier un peu mon style. Si je veux être prêt quand mon moment viendra, il faut étudier d'autres solutions, d'autres façons de courir."

Acosta est déterminé à finir son aventure avec KTM sur une bonne note et continuera donc à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide… tout en restant conscient qu'il n'est rempli qu'à moitié.

"Il manque beaucoup de choses mais en ce moment, je veux me concentrer sur ce que j'ai. Il en manque beaucoup sur une distance courte, surtout en qualifications. J'ai souvent du mal à être en première ligne, ce qui offre un avantage pour la course. Mais actuellement, je veux me concentrer sur ce qui peut me faire gagner et pas sur ce que je n'ai pas."