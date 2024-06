Pedro Acosta convertit les chutes devant lui en podium

Septième sur la grille de départ de la course sprint sur le tracé du Mugello, Pedro Acosta n’a pas pris un départ aussi canon à l’extinction des feux que celui de son futur équipier Brad Binder, capable de faire passer sa KTM officielle de la 13e à la quatrième place en quelques mètres. Mais le pilote espagnol est tout de même parvenu à rester à cette même septième place, puis à dépasser Maverick Viñales dans le premier passage et à se caler dans le groupe distancé par le trio de tête après la chute d’Enea Bastianini.

Dans le sillage de Binder au troisième passage, Acosta n’a eu besoin que d’une unique tentative pour dépasser le Sud-Africain, avant de mettre en place un rythme solide et de mener ce groupe de poursuivants.

Un autre cadeau d’un pilote Ducati se trouvant devant lui allait arriver au huitième des onze passages : avec la chute de Jorge Martín, c’était désormais le podium qui devenait possible pour celui dont l’avenir se fera avec l’équipe officielle KTM pour les prochaines saisons, en lieu et place de Jack Miller.

Capable de sécuriser cette position sans se trouver menacé par un Franco Morbidelli retrouvé mais perdant plusieurs dixièmes au tour par rapport à Marc Márquez devant lui, Acosta a rallié l’arrivée à la troisième position et s’est ainsi adjugé sept points, synonymes d’un rapprochement à deux points de la cinquième place du général occupée par Viñales et quatre points de la quatrième de Bastianini.

"Nous avons manqué d'un peu d'efficacité ce matin lors des qualifications, lorsque Marc Márquez a chuté et que les pilotes qui nous précédaient ont ralenti un peu", a décrit Acosta, au moment de revenir sur l'ensemble de sa journée. "J'aurais pu prendre un meilleur départ, mais nous nous sommes beaucoup améliorés. Nous sommes compétitifs. J'aurais aimé en faire un peu plus aujourd'hui, mais nous savions plus ou moins que nous avions le rythme et que nous pouvions être là pour faire parler la poudre !"

"Je dois partir un peu plus à l'avant parce que si on regarde la course de Pecco [Bagnaia], par exemple, il a été assez constant en attaquant", a ajouté Acosta face aux journalistes. "Mon problème à mon avis, est que si je veux arriver à ce niveau, je vais tomber parce que je vais devoir faire des dépassements. Dans certains virages je ne force pas, dans d'autres je force trop. Quand je les double, je remonte et je commence à être constant mais ce n'est pas la meilleure chose pour la gestion des pneus, la gestion de la température, pour tout sur la moto. Il faut être un peu plus à l'avant pour être un peu plus constant dans la façon d'attaquer."

Plus largement, le jeune Espagnol continue d'être surpris par la qualité de son adaptation à une catégorie nouvelle pour lui. La jeune sensation du MotoGP détaille son processus pour trouver une bonne base pour chaque nouveau Grand Prix, où il est systématiquement de plus en plus attendu : "Avant d'arriver sur les circuits, nous nous préparons beaucoup : nous parlons à tout le monde, nous essayons de comprendre tout ce que nous allons trouver."

"Le format MotoGP n'est pas facile, nous sommes encore un peu en retard, nous n'avons pas beaucoup de temps pour travailler notre rythme. Nous nous concentrons sur le travail et l'acquisition d'expérience, nous avons beaucoup de réunions pour clarifier les choses et avoir des objectifs clairs chaque jour sur la piste."

L'objectif, clairement, en cette fin de week-end, sera de récupérer la quatrième position du championnat des pilotes, derrière l'actuel intouchable trio Martín-Bagnaia-Márquez.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud

Top 3 de la course sprint MotoGP au Mugello