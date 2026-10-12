Pedro Acosta : Les règles sur la pression des pneus nous font passer pour "des ânes"

Pedro Acosta a vivement critiqué les règles très controversées du MotoGP concernant la pression des pneus, affirmant que les pilotes avaient été ridiculisés lors du Grand Prix d'Indonésie.

Dimanche, dans le septième tour de la course, le pilote KTM a facilement dépassé la Ducati d'usine de Marc Márquez pour prendre la quatrième place, après avoir affiché un rythme soutenu dès le début de la course, alors qu'il s'était élancé depuis la neuvième place sur la grille.

Mais lorsque la pression de son pneu avant a dépassé le niveau autorisé, Acosta a été contraint de céder sa place et de rouler dans le sillage du pilote Ducati. Les deux pilotes ont continué à se disputer la cinquième place pendant les dix à 12 tours suivants, la manière dont ils se cédaient mutuellement la position rendant le spectacle peu agréable à regarder à la télévision.

Leur duel a également mis Ai Ogura en lumière : le pilote Trackhouse a dépassé les deux pilotes vers la fin de la course, permettant ainsi à Aprilia de réaliser un quadruplé.

Samedi, déjà, les règles relatives à la pression des pneus avaient eu un impact majeur sur les pilotes de tête, puisque Jorge Martin a été contraint de céder la tête de la course sprint pour la même raison.

Pedro Acosta a clairement exprimé son mécontentement face à cette réglementation, affirmant que l'exigence d'une pression minimale dans les pneus ne devrait s'appliquer qu'au début d'une course.

"On passe pour des ânes", a déclaré Acosta. "Je pense que [Márquez] avait les mêmes problèmes que moi, car il m'a laissé passer lui aussi."

"Je comprends qu'il faille respecter une pression minimale avant de prendre le départ, mais on ne peut pas décider de ce qui se passe pendant la course. Par exemple, hier, j'imagine que la stratégie de Martín était axée sur les fait que Beccecchi et Marc soient en tête. On ne peut pas contrôler ce que font les autres."

"Je pense qu'il faut avoir un minimum de pression avant de prendre le départ, et ensuite, il se passe ce qui doit se passer. On ne peut rien y faire."

Le pilote KTM a ajouté : "J'ai eu des difficultés pendant toute la course avec la pression du pneu avant et j'ai perdu énormément de temps. J'ai laissé passer Marc, puis je l'ai dépassé à nouveau, puis je l'ai laissé passer encore une fois, puis je l'ai redépassé… Et puis Ogura nous a rattrapés. Et il était plus rapide que nous, c'est tout."

Marc Márquez a admis avoir lui aussi rencontré des problèmes de pression des pneus pendant la course, mais cela n'a finalement pas été le facteur décisif qui l'a fait céder la place à Pedro Acosta.

En revanche, un autre pilote KTM, Maverick Viñales, a enfreint le règlement, écopant d'une pénalité de 16 secondes pour ne pas avoir respecté la pression minimale requise pour les pneus. Cette pénalité n'a finalement eu aucun impact sur ses résultats, puisqu'il occupait déjà la dernière place parmi les pilotes classés, en 17e position.