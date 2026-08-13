Acosta satisfait de KTM à Silverstone : "Ils ont très bien pris mes critiques"

Pedro Acosta a une nouvelle fois été le seul représentant de KTM au premier plan à Silverstone. Au cœur d'un week-end dominé par Aprilia, l'Espagnol a même réussi à s'inviter entre les Ducati.

Après un vendredi difficile, Acosta n'a pris que la neuvième place en qualifications mais il a pris la sixième place du sprint, en subissant la dégradation rapide du pneu arrière comme la plupart des pilotes. "J'ai peut-être commencé à avoir des problèmes au troisième tour", commentait-il face à la presse internationale, dont Motorsport.com.

"C'était une course longue, comme toujours. C'est une course longue quand on doit gérer le pneu, mais ça allait à peu près. J'ai bien géré jusqu'à la fin. Je suis un peu remonté après le cinquième tour, et ça s'est de nouveau dégradé dans le dernier."

La KTM n'est pas en mesure de gagner mais Acosta accepte son sort, avant de quitter la marque pour Ducati fin d'année. Au terme du sprint, il préférait donc voir le verre à moitié plein.

"Il manque encore un peu de vitesse en début de course mais encore un top 6, de bons points, dans une journée qui semblait assez difficile après les qualifications", soulignait-il auprès du site officiel du MotoGP. "On n'a pas été si mauvais."

Pedro Acosta est parvenu à se battre avec les pilotes Ducati malgré les limites de sa KTM. Photo de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Pedro Acosta a même réussi à faire mieux en course principale, en prenant la cinquième place entre les deux pilotes Ducati les plus performants à Silverstone, Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio, et surtout 16 secondes devant le second pilote KTM à l'arrivée, Brad Binder.

"Je suis content. C'était le maximum avec notre package. Il faut s'en satisfaire parce que j'avais eu beaucoup de mal ici l'an dernier. On a sauvé le week-end. Je suis assez content."

Je suis arrivé avec des questions dures pour eux.

Le contraste est saisissant avec l'édition 2025. Pedro Acosta traversait alors une période plus compliquée et n'avait pris que la 14e place en qualifications avant de remonter au sixième rang en course principale, au terme d'une édition marquée par plusieurs chutes et incidents.

À l'époque, Acosta était plus brouillon et avait du mal à vivre le retard de KTM sur Ducati et Aprilia. Il a désormais une approche plus constructive et il est arrivé à Silverstone avec une liste de choses à améliorer sur sa moto, ce qui a visiblement porté ses fruits.

"L'équipe a été assez bonne parce que j'en demandais beaucoup vu que j'ai eu beaucoup de temps pour y penser pendant les vacances. Je suis arrivé avec des questions dures pour eux et ils ont très bien pris mes critiques, on a travaillé après en avoir discuté jeudi et on dirait qu'on a progressé pendant le week-end."

"C'est pour ça que je suis assez content. Ce n'est pas la place que l'on voulait mais je suis vraiment content sur une piste difficile pour nous."