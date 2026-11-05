MotoGP

Pedro Acosta signe un contrat de sponsoring avec Monster Energy

L'Espagnol quittera KTM pour rejoindre Ducati en 2027.

Germán Garcia Casanova

Publié: 5 nov. 2026, 13:59

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Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images

Pedro Acosta a signé un contrat de sponsoring personnel avec Monster Energy, à l'approche de son arrivée chez Ducati pour la saison 2027 de MotoGP.

Une publication sur les réseaux sociaux, accompagnée d'une vidéo montrant des images de haute mer et un nouveau logo associant le profil d'un requin au nom "Acosta", a confirmé l'information à la veille du début du week-end du Grand Prix du Qatar.

Pedro Acosta, qui a évolué sous les couleurs de Red Bull KTM Factory Racing avec le soutien de Red Bull dans différentes catégories, va ainsi mettre fin à un partenariat de six ans avec la marque en championnat du monde, dont trois saisons en catégorie reine.

En 2019, il avait terminé deuxième de la Red Bull MotoGP Rookies Cup, avant de remporter le titre en 2020. L'année suivante, il avait fait ses débuts en Moto3 avec l'équipe Ajo KTM Red Bull, avec laquelle il avait décroché le titre dès sa première saison. Il avait ensuite rejoint le Moto2 en 2022, toujours au sein de la même structure, et remporté un deuxième titre consécutif, avec sept victoires et 14 podiums.

En 2024, il avait fait ses débuts en MotoGP avec l'équipe satellite Tech3 KTM Red Bull, avant de rejoindre l'équipe officielle l'année suivante.

Durant toute cette période, Red Bull n'a jamais été le sponsor personnel d'Acosta et ne l'a pas rémunéré pour afficher son logo sur sa casquette, son casque ou sa combinaison. Le pilote était en réalité lié par un accord avec KTM, qui lui imposait de mettre en avant les sponsors du constructeur de Mattighofen.

Son arrivée chez Ducati lui permet désormais de signer un contrat de sponsoring personnel avec l'un des principaux concurrents de Red Bull. Monster est déjà partenaire de l'équipe Ducati et dispose d'un accord avec la structure italienne jusqu'à la fin de la saison 2027. À cette échéance, le constructeur et le pilote devront donc envisager la suite de leur partenariat.

Chez Ducati, Acosta fera équipe avec Marc Márquez. Le champion espagnol avait dû renoncer à son sponsoring personnel avec Red Bull, dont il bénéficiait lorsqu'il courait chez Honda HRC, afin de pouvoir rejoindre Ducati.

Des rumeurs évoquent toutefois une possible arrivée de Red Bull au sein de l'équipe de Bologne dans deux ans. Une information qui n'a, pour l'heure, pas été confirmée.

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