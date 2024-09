Pedro Acosta a songé à la victoire avant d'assurer son podium

La Ducati domine nettement le MotoGP mais dimanche à Mandalika, le seul homme à tenir tête à Jorge Martín ne disposait pas de la moto italienne mais bien d'une KTM. Pedro Acosta a pendant longtemps résisté au rythme du vainqueur mais s'est finalement résolu à prendre une belle deuxième place, un temps menacée en raison d'une pression trop faible à l'avant, jusqu'à ce que les commissaires concluent à un problème technique et n'imposent aucune pénalité.

Le pilote Tech 3 a réussi à conserver sa troisième place au départ et s'est vite défait d'Enea Bastianini, ce qui a été la clé de son Grand Prix. "On sait que notre point faible est le début de la course", a commenté Acosta sur le site officiel du championnat. "C'est pour ça que j'ai essayé d'être un peu plus réactif dans les premiers tours. J'ai essayé de doubler Bastianini au début et de suivre Martín parce que c'est ce qui fait que ça fonctionne en MotoGP."

"Il faut se satisfaire de ça. On a été assez forts tout le week-end, on pouvait même être forts sur un tour, ce qui est notre point faible habituellement. On doit un peu améliorer la course sprint parce que le potentiel que l'on a vu [samedi] n'était pas celui [de dimanche]. On doit être meilleur dans ces conditions parce que c'est la seule chose qui manque. Maintenant, on a trouvé une bonne constance dans le top 5."

"Je suis content parce que j'attendais de finir une course, j'étais rapide à Misano mais je suis tombé dans les deux", a rappelé Acosta en conférence de presse, faisant écho à ses deux chutes alors qu'il occupait à chaque fois la quatrième place.

Pedro Acosta Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

L'Espagnol a laissé croire qu'un premier succès était dans ses cordes. Son retard sur Martín a atteint 1"508 après quatre tours mais il a ensuite pu se rapprocher à 0"636 à la 12e boucle, avant de perdre un peu de terrain et de revenir une nouvelle fois après 17 tours, à 0"645. Acosta commençait alors à croire à la victoire : "Ça m'est venu à l'esprit. C'était super serré, super serré."

L'écart a cependant commencé à grandir et il a préféré assurer la deuxième place : "J'ai essayé de revenir mais à un moment, vers le 16e ou le 17e tour, il a commencé à s'échapper et je me suis dit 'OK, peut-être qu'une deuxième place est meilleure qu'une nouvelle chute aujourd'hui', parce qu'il fallait prendre plus d'informations. Il faut qu'on soit satisfaits parce qu'on a trouvé cette constance dans le top 5 et qu'on se bat avec les Ducati, ce qui n'est pas facile. On doit être heureux parce qu'on se rapproche."

Acosta voit une piste de progrès dans sa fin de course, avec déjà une idée en tête pour y remédier : "Peut-être que la prochaine fois, en EL2, il faudra faire plus de tours sur le pneu. À la fin de la course, je suis arrivé à un moment où il y avait une interrogation, je ne gérais pas de la meilleure des façons. Mais en tout cas, on doit se satisfaire parce qu'on était très forts [dimanche]."

Pedro Acosta s'invite à la fête entre les pilotes Ducati Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Après le sprint conclu à une plus modeste sixième place, Acosta se félicitait d'avoir "trouvé quelque chose d'intéressant" sur sa moto, dont il avait "vraiment besoin". Il a néanmoins perçu le besoin de s'y adapter, après avoir souffert dans les premiers tours du sprint. "Cette chose était super utile selon moi, mais après j'avais du mal avec les freins", précisait-il. "On doit savoir comment l'utiliser."

Finalement seul pilote à ne pas disposer de la Ducati dans le top 5 de la course principale, et même seul pilote à avoir décroché des podiums sans avoir cette machine au cours des 12 derniers Grands Prix, Acosta porte haut les couleurs de KTM en ce moment, même s'il n'avait pas pu concrétiser dans les courses de Misano.

"L'équipe et l'usine méritent ce résultat, ils travaillent comme des fous pour mener cette moto au sommet et on se rapproche. Je veux remercier toute l'équipe d'essais, Dani [Pedrosa] et Pol [Espargaró], toute l'usine de Mattighoffen qui fait un gros travail pour nous apporter des nouveautés, et toute l'équipe en piste. Ils mettent toute leur vie dans ce projet, on se rapproche et je pense qu'ils en méritent plus."

Avec Luca Bartolomeo