Rapide, mature, technique : Acosta fait tourner les têtes chez KTM

Avant même sa première course en MotoGP, Pedro Acosta impressionne déjà le paddock. L'unique rookie de la saison 2024 s'est classé tous les jours parmi les huit premiers au test de Sepang, en bénéficiant certes de l'expérience prise au cours des trois jours du Shakedown la semaine précédente, mais sa capacité à se mettre rapidement dans le rythme a marqué les esprits. Chez KTM, c'est surtout l'aisance d'Acosta sur la moto qui a épaté.

"Il pilote incroyablement bien", a expliqué Brad Binder, qui a pu analyser le pilotage du représentant de Tech3. "Quand on voit les données, au freinage il est incroyablement doux, propre, il arrête bien la moto, il est super propre dans son pilotage. Il est rapide. On le sait tous, il est super talentueux, il travaille énormément aussi, et il pilote bien, donc c'est sûr qu'il sera bon en MotoGP."

Le constat a été le même pour Francesco Guidotti. "Je pense qu'il a surpris tout le monde !", a assuré le team manager de l'équipe KTM officielle. "Je pense qu'il n'existe personne qui n'ait pas été surpris par la vitesse qu'il a affichée et aussi, pour ceux qui étaient à ses côtés, par la maturité qu'il a montrée dans ses commentaires. Je suis très content qu'il soit dans la famille !".

Acosta a remporté trois titres au cours des quatre dernières années, en Rookies Cup, Moto3 et Moto2. Sa pointe de vitesse ne faisait donc aucun doute, sa capacité à la trouver rapidement sur une MotoGP n'inquiétait pas beaucoup plus, mais c'est surtout la facilité avec laquelle le jeune Espagnol s'adapte à son nouvel environnement et tout ce qui l'entoure qui stupéfait Pit Beirer, le directeur de KTM Motorsports.

"J'ai vu ce que vous avez tous vu", a résumé l'ancien pilote. "Il a fait des choses fantastiques dès qu'il est arrivé. Il a été sans cesse meilleur au fil des six jours, jusqu'à afficher à la fin un chrono qui est deux dixièmes plus rapide que la pole position établie à la fin de l'année dernière. Donc le niveau avec lequel il arrive dans cette catégorie est très, très élevé."

L'approche de Pedro Acosta impressionne chez KTM

"Tout le monde parlait de lui, de tous les records qu'il a battus dans les autres catégories et de sa jeunesse, mais ensuite c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe réellement quand on passe du Moto2 au MotoGP. Les choses peuvent se passer mieux que prévu, mais ça peut aussi se révéler très difficile, or il est tout simplement incroyable, il est bon."

"Il y a des choses naturelles chez ce garçon qui sont incroyables. Même quand on va en soufflerie : normalement, il faut apprendre au pilote ce qu'il faut faire et ne pas faire ; lui, il monte sur la moto et il fait tout à la perfection, même en soufflerie. Ses chronos ont été impressionnants, mais la façon dont il a parlé avec les ingénieurs aussi."

"La manière avec laquelle il peut annoncer ce dont il a besoin et comment il veut que sa moto soit réglée, ça a peut-être autant de valeur que sa vitesse pure pour son avenir dans la discipline. C'était peut-être encore plus dingue pour nous tous que sa vitesse pure, dont nous savions qu'elle serait là."

Guidotti a aussi été épaté par la rapidité avec laquelle Acosta a pris la mesure de sa machine : "J'ai été très surpris par Pedro, pas uniquement pour ses performances mais aussi pour ses commentaires techniques. Compte tenu de la manière dont il a expliqué ce qu'il pensait, on aurait dit qu'il connaissait déjà cette moto depuis trois ou quatre ans, alors que c'était sa première fois sur ce circuit avec cette moto. J'ai été vraiment agréablement surpris par sa performance, que tout le monde peut voir, et surtout par son attitude et son approche dans ses commentaires techniques."

Ce sera un super talent, il lui faudra peut-être plus ou moins de temps mais il se battra pour un championnat, tôt ou tard.

Les premières prestations de Pedro Acosta sur sa KTM n'ont pas impressionné qu'en interne. Séduit par l'approche de son compatriote, Marc Márquez lui prédit un grand avenir, dès cette année. "Il sera super rapide cette saison", a estimé le nouveau pilote Gresini. "Depuis Quartararo, les pilotes qui arrivent en MotoGP sont super rapides. Pecco [Bagnaia] était en tête à son premier test de pré-saison et Pedro a été super rapide au cours de ces journées."

Pedro Acosta

"Je ne sais pas combien de fois il est tombé mais c'est comme ça que l'on apprend. Il attaque et c'est bien, c'est la bonne mentalité, je défends toujours cette mentalité. Et il est rapide. Ce sera un super talent, il lui faudra peut-être plus ou moins de temps mais il se battra pour un championnat, tôt ou tard."

Une hiérarchie revue chez KTM ?

Une éclosion rapide de Pedro Acosta pourrait venir troubler les rapports de force entre les quatre représentants de KTM. Brad Binder, meilleur représentant de la firme autrichienne ces trois dernières saisons, assure ne pas s'inquiéter plus de cette concurrence interne que de celle venant des autres pilotes. "Sincèrement, ça ne change pas trop ma vie", a assuré le Sud-Africain. "Je fais de mon mieux, il y a 21 autres gars qui sont aussi très rapides ! [rires] C'est comme ça."

En haut lieu, on voit plutôt la perspective d'un Acosta performant comme un problème de luxe, mais Beirer ne préfère pas imaginer son protégé jouer déjà les premiers rôles, y voyant une pression néfaste avant même sa première course.

"Si Brad est sur le podium et que Pedro est plus rapide, je pense que nous gérerons cette situation !", a préféré s'amuser le dirigeant. "En tout cas, je pense qu'il ne faut pas mettre trop de pression sur ce garçon, car il est encore jeune et il arrive tout juste dans cette catégorie. Je suis totalement certain qu'il va nous faire progresser, au niveau des quatre pilotes. Et pas parce qu'il va mettre quelqu'un sous pression."

"S'il est rapide, je pense que tous les pilotes pourront regarder ça, de même que Pedro va aussi regarder les données de Brad. Il n’y a rien de mieux pour nous qu'une bonne concurrence entre nos quatre pilotes et qu'ils se poussent les uns les autres, alors j'espère vraiment que cela va devenir notre plus gros problème."

Avec Léna Buffa