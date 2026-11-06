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MotoGP GP du Qatar

Un vendredi cauchemardesque pour Acosta au Qatar : "Ça ne peut pas être pire"

L'Espagnol a manqué le top 10 pour la troisième fois de la saison seulement.

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Publié: 6 nov. 2026, 19:15

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le pilote officiel KTM Pedro Acosta estime que la situation ne peut que s'améliorer après avoir échoué à se qualifier directement pour la Q2 au Grand Prix du Qatar.

L'Espagnol a manqué de vitesse avec le pneu arrière tendre et n'a tout simplement pas réussi à retrouver son rythme habituel. Il a ainsi terminé la séance d'essais du vendredi soir à la 14e place.

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C'est seulement la troisième fois cette saison que le fer de lance de KTM ne parvient pas à décrocher une qualification directe pour la Q2. Les deux fois précédentes remontaient au début de l'année, lors des Grands Prix d'Italie et d'Espagne.

Lors de ces deux épreuves, il avait au moins réussi à se reprendre suffisamment le samedi pour rejoindre la Q2 en passant par la Q1. De quoi lui donner quelques raisons d'espérer avant la journée de demain.

"Dès demain, nous allons essayer de renverser la situation", a-t-il déclaré lors de son point presse avec les médias espagnols. "Parce que ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui."

Lors de son interview en anglais, Acosta a expliqué qu'il avait uniquement rencontré des difficultés avec le pneu tendre utilisé pour les tentatives de tour rapide. Il figurait pourtant dans le top 5 en début de séance, mais aussi lors des EL1, deux périodes durant lesquelles les pilotes roulaient majoritairement avec des pneus mediums.

Pedro Acosta en piste à Losail.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Avant même de venir ici, je m'attendais déjà à ce que ce soit très difficile. Mais quoi qu'il en soit, il s'est passé quelque chose d'étrange, car j'affichais un bon rythme avec le pneu arrière medium. Puis, avec le pneu tendre neuf pour le time attack, ça a été une véritable catastrophe."

"Je pense que nous devons vérifier ce qui s'est passé car, comme je l'ai dit, j'étais rapide avec le medium et vraiment lent avec le tendre."

"Il me manquait énormément de grip. Les performances au freinage avec le pneu arrière étaient également très, très faibles. Même comparé à un pneu arrière medium qui avait déjà effectué 10, 11 ou 12 tours, le comportement du tendre neuf était assez étrange."

Acosta n'a pas souhaité entrer dans les détails du souci qui l'avait contraint à quitter la piste lors de la première séance de la journée, se contentant de parler d'un "problème électronique".

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