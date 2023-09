Pedrosa "n'envisage absolument pas un retour" à plein temps

KTM n'a pas encore trouvé de solution pour placer tous ses pilotes en 2024. Les quatre représentants actuels de la marque – Brad Binder et Jack Miller dans l'équipe officielle et Pol Espargaró et Augusto Fernández chez Tech3 – assurent disposer d'un contrat mais celui de Pedro Acosta, leader du Moto2, prévoit une promotion en MotoGP.

Dani Pedrosa aurait pu renforcer la confusion après un Grand Prix de Saint-Marin où il a impressionné pour sa deuxième apparition de l'année en wild-card. Le pilote d'essais de KTM a été le plus performant de la marque tout au long du week-end, même si certains éléments pouvaient jouer en sa faveur, comme les essais menés auparavant à Misano et le fait qu'il roulait avec un châssis différent.

Malgré ces très bonnes performances, Pedrosa n'a aucunement l'intention de reprendre la compétition à plein temps. "C'est sympa de revenir et d'être performant, mais ça ne me manque pas vraiment", a assuré l'Espagnol. "Je ne saurais pas vraiment quelle note me donner mais je suis assez content de ma performance. Je donnerais une très bonne note à l'équipe, ils ont bien travaillé, sans faire d'erreur."

"Je n'envisage absolument pas un retour", a précisé Pedrosa. "Et en plus, vous voyez le problème que nous avons, il y a plus de pilotes que de motos. On ne va pas ajouter de la confusion ! J'ai pris beaucoup de plaisir, mais chaque chose a son temps et j'ai fait le mien. J'aime de plus en plus la moto de l'extérieur."

Au cours du week-end de Misano, le triple vice-Champion du MotoGP a assuré qu'il ne regrettait "absolument pas" sa retraite, estimant qu'il est "mieux de laisser les choses telles qu'elles sont". Et il a assuré ne pas savoir s'il fera une nouvelle apparition en wild-card l'an prochain.

La prestation de Dani Pedrosa a néanmoins épaté dans le paddock et de nombreux pilotes l'ont félicité. Aleix Espargaró n'a pas été véritablement surpris que son compatriote soit dans le rythme cinq ans après sa dernière saison complète, tant son admiration pour lui est forte.

"Pour moi, c'est le meilleur pilote de KTM, il est spécial", a déclaré le pilote Aprilia. "Il n'a jamais été un pilote classique. Je l'ai souvent dit et je peux le redire, pour moi il a été le meilleur pilote que j'ai affronté, le plus technique. C'est vraiment injuste qu'il n'ait pas un, deux ou trois titres mondiaux en MotoGP."

"D'un côté, il pourrait ne pas avoir la vitesse et le rythme parce qu'il ne fait plus de courses, mais de l'autre, il n'a pas la pression, il n'a pas la tension des médias et de l'environnement du MotoGP, ce que je pense qu'il n'appréciait pas vraiment quand il courait. C'est un bon compromis pour lui et il est spécial. KTM est très chanceux de l'avoir."

Dani Pedrosa

Voir un pilote qui n'a plus le rythme de la compétition s'inviter parmi les leaders et battre tous ceux disposant de la même moto pourrait interroger sur le niveau actuel du plateau mais pour Aleix Espargaró, c'est surtout la preuve du talent de Dani Pedrosa.

"[Il fait] douter du fait que Brad Binder soit l'un des meilleurs pilotes de la grille, ou que la KTM soit au niveau qu'elle montre. Il faut toujours tout prendre avec des pincettes. Mais le fait que Dani débarque et fasse ça, ça ne veut pas dire que le niveau de la grille est faible, parce qu'on parle de l'un des meilleurs pilotes de la grille. Ce n'est pas que le niveau de la grille n'est pas haut, c'est que Dani est très spécial."

Que Pedrosa reste performant à quelques jours de ses 38 ans est une inspiration pour Espargaró : "Quand je prendrai ma retraite, dans un an ou l'année suivante, je serai pilote d'essais, et je vous promets que si je le sens, je me battrai pour la victoire jusqu'à mes 42 ans. Et je suis à des années lumières de Dani, imaginez si j'étais Pedrosa."

"Si je continue à m'entraîner, que je vais bien physiquement et que j'ai une moto performante comme à Montmeló, je me battrai pour la victoire à 42 ans. Et concernant Dani, qui est 1000 fois meilleur que moi, évidemment qu'il est performant."