Avec le sprint, Pedrosa prédit des carrières plus usantes aux pilotes

En disputant le week-end dernier le Grand Prix d'Espagne, Dani Pedrosa a connu sa première expérience avec le nouveau format du MotoGP, lui qui n'avait précédemment couru qu'une fois depuis sa retraite de titulaire il y a plus de quatre ans. Confronté au sprint et, plus globalement, à un rythme extrêmement soutenu dans un programme qui ne laisse aucun instant de répit, il s'est dit persuadé que la génération actuelle de pilotes ne pourrait pas connaître de longues carrières.

"C'est absolument plus dingue [que ce à quoi je m'attendais]. Ce n'est pas que le sprint, mais le format en lui-même vous pousse très fort dès les premiers essais. Ça, ajouté au fait de faire plus de courses, qu'il y ait plus d'agressivité… Je ne sais pas comment iront les pilotes à la fin de l'année", a-t-il soufflé, "mais sur la durée d'une vie, ça va être plus difficile de rester jeune et frais saison après saison."

"Je le dis de mon point de vue alors que je suis déjà plus vieux. Je n'ai plus 20 ans et je n'ai pas cette énergie et cette fraîcheur. J'espère juste qu'ils vont trouver le bon compromis pendant les courses pour ne pas trop souvent se blesser, parce que pour le moment il y a en a eu un peu trop", a-t-il ajouté.

Sportivement, Pedrosa est convaincu par l'exercice. Avant même de s'y frotter, il portait un jugement positif sur ces courtes courses qui constituent désormais le point culminant des samedis. "Quand on ne court pas, c'est cool, c'est bien de voir la course sprint", avait-il expliqué en arrivant au circuit. "Je pense que c'est un peu extrême", ajoutait-il cependant, "parce que dès les essais 1 et 2, il faut viser des chronos record. On n'est que vendredi, les réglages ne sont peut-être pas prêts ou on ne sait pas quels pneus fonctionnent le mieux pour le week-end, peut-être que la piste n'est pas prête, etc. Mais il faut chercher à faire un chrono."

"C'est donc un peu extrême. D'un point de vue technique ou du point de vue de l'équipe, il est toujours préférable d'avoir un peu de temps pour s'adapter au week-end. Mais bien sûr, pour les spectateurs en général... On voit bien que, comme avec les téléphones, par exemple, on aime que les choses se passent plus vite. Et on a besoin de plus d'attention [de la part du public], alors…"

Pour son premier Grand Prix en deux ans, Dani Pedrosa a dû prendre quatre départs

Une fois confronté à son premier sprint, l'Espagnol a pu se rendre compte en personne de l'intensité qu'il implique. "La course sprint, c'est vraiment un pilotage agressif, car les pilotes essaient de gagner le plus de positions possible le plus tôt possible", observait-il samedi soir, classé sixième après avoir, dit-il, cherché à limiter sa prise de risque. Dimanche, il a tenté plus de dépassements et s'est classé septième, battu d'un cheveu par Luca Marini.

Cette première expérience, qui devait lui permettre de mieux cerner les besoins des titulaires, s'est révélée fatigante pour Dani Pedrosa et il n'était pas mécontent d'arriver au bout de ce week-end, après deux courses et quatre départs. "Au fil des ans, on est beaucoup plus rouillé que les jeunes", a-t-il fait remarquer, leader des premiers essais à sa grande surprise. "Lors de mes quatre départs, j'ai toujours perdu des places. Vendredi, j'étais beaucoup plus frais, plus éveillé. Samedi, j'étais déjà un peu plus terne et [dimanche], j'ai remarqué que je n'avais plus l'étincelle du premier jour."

Pour autant, il l'assure, le plaisir de piloter est toujours présent pour lui à 37 ans : "Oui, oui, oui. Quand on fait des essais, il y a des choses que l'on aime et d'autres que l'on n'aime pas, mais pour maintenir le processus et continuer à apprendre, il faut faire des essais. Et oui, pouvoir piloter la moto ici et là est toujours une bonne sensation."

Un week-end qui ne permet plus de tâtonner

Outre l'intensité à avoir en piste, le nouveau format des Grands Prix MotoGP réduit le temps à disposition des équipes pour régler les machines, puisque dès le vendredi il faut réussir à se positionner dans le top 10 pour être assuré d'une place en Q2, et donc sur les quatre premières lignes de la grille.

Il est donc crucial de pouvoir compter sur une bonne base dès les premiers essais, et c'est un élément qui intéresse particulièrement Dani Pedrosa, dont le rôle de pilote essayeur n'en est que plus décisif. "Il n'y a pas de possibilité de travailler sur la moto pendant le week-end, alors la clé est d'arriver avec une moto qui fonctionne, chaque week-end. C'est notre travail de développer une moto dont la base fonctionne quand on arrive sur un circuit", a-t-il observé.

"Évidemment, partout, il faut faire un clic ici, un clic là, parfois il faut faire des changements parce que la piste ou certaines circonstances sont un peu extrêmes, mais au moins [il faut] un package qui fonctionne plus ou moins partout. Et c'est ce que notre équipe et le staff technique faisons ensemble."

"Pendant toutes ces années, on a essayé d'obtenir une moto qui fonctionne plus ou moins bien lorsqu'on la met en piste. Évidemment, dans le passé, il y avait des pistes où sur lesquelles on était vraiment bons et d'autres où l'on était vraiment mauvais, alors on essaye d'atténuer cette différence. Par exemple, Austin a été un circuit noir pour nous ces dernières années, tout comme la Malaisie, et on peut déjà voir qu'on s'est améliorés sur ces pistes."

"Alors on essaye d'aider autant que possible sur cette partie, de sorte que quand ils arrivent ici le vendredi, la moto soit plus ou moins au point. Évidemment, si d'autres constructeurs font de très bons chronos, il y a du travail à faire, mais c'est l'objectif en tout cas."

