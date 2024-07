Pedrosa révèle des problèmes de fatigue chronique à la fin de sa carrière

Vainqueur de 31 Grands Prix en MotoGP et trois fois vice-Champion du monde dans la catégorie après avoir été titré trois années de suite en 125cc et 250cc, Dani Pedrosa a apporté un nouvel éclairage à une carrière souvent louée, dans une interview accordée à l'édition espagnole de Motorsport.com à travers son podcast.

L'Espagnol a en effet révélé avoir souffert durant les dernières années de sa carrière d'une fatigue chronique. Avant lui, Casey Stoner avait déjà mis en lumière ces troubles, expliquant en avoir souffert dès 2009. Si, à l'époque, le lien avait été fait avec l'intolérance au lactose dont souffre l'Australien, le problème a perduré bien au-delà de sa retraite, prise en 2012 à seulement 27 ans.

Pedrosa, quant à lui, a expliqué avoir eu besoin d'environ trois ans après l'arrêt de sa carrière de pilote de course, fin 2018, pour se débarrasser des effets de cette fatigue chronique et retrouver sa forme physique. C'est effectivement en 2021 qu'il s'était pour la première fois aligné au départ d'un Grand Prix avec KTM, le constructeur pour lequel il mène des essais depuis son départ du championnat.

"Comme Stoner, moi aussi j'ai souffert de fatigue chronique au cours de mes dernières années en MotoGP", a-t-il expliqué Dani Pedrosa dans le podcast espagnol de Motorsport.com. "J'y ai été confronté pendant les deux ou trois dernières années de ma carrière. J'ai continué jusqu'à ce que je me rende compte que je n'en sortais pas et que je devais arrêter de courir. Il m'a fallu environ trois ans pour me remettre d'aplomb."

Une accumulation de blessures durant sa carrière

Resté 13 ans dans la catégorie MotoGP, Pedrosa a été fidèle à Honda jusqu'au bout. Outre cet état de fatigue qu'il a tu à l'époque, il a dû composer avec de nombreuses blessures, et ce dès ses plus jeunes années en Espagne. Leur accumulation et le temps passé à se soigner ou à ne pas être en pleine possession de ses moyens expliquent certainement qu'il n'ait jamais remporté le championnat alors qu'il a figuré six ans dans le trio de tête du classement général et n'est sorti que deux fois du top 5, justement dans ses trois dernières années.

"L'autre jour, on a calculé le temps total que j'ai passé à être indisponible pour blessure, et toutes les courses auxquelles je n'ai pas pu participer à cause de cela, et on est arrivés à la conclusion que j'aurais manqué environ 17 ou 18 Grands Prix, soit une saison entière", a-t-il expliqué.

"Quand j'ai pris ma retraite, j'ai eu de graves problèmes avec ma clavicule. Elle était détruite. Une partie était très endommagée, l'os ne guérissait pas de lui-même. Il ne se solidifiait pas et ne pouvait pas supporter toutes les forces que je lui imposais. Le processus a été très long, mais grâce à des médecins spécialistes des cellules souches, ça a pu se résoudre."

Depuis, Dani Pedrosa a encore fait plusieurs apparitions sur la grille MotoGP, en 2023 (deux fois) et en 2024 (une fois jusqu'à présent), toujours accueilli chaleureusement et complimenté pour les performances qu'il parvient encore à réaliser.