Johann Zarco pénalisé après la course en Allemagne

Johann Zarco a reçu une pénalité de la part des commissaires sportifs à l’issue du Grand Prix d’Allemagne MotoGP, pour avoir été contrôlé avec une pression de pneu inférieure aux paramètres recommandés par le manufacturier pneumatique unique, Michelin.

C’est ainsi une addition de 16 secondes sur le temps de course du Français qui a été appliquée, ce qui ne modifie cependant en rien l’issue de la course de celui qui avait franchi la ligne d’arrivée à la 17e position, derrière les deux autres Honda de Takaaki Nakagami et Luca Marini, et qui avait précédé Stefan Bradl de 17 secondes.

Le pilote allemand, engagé en wild-card par Honda ce week-end, a lui-même été pénalisé pour une irrégularité similaire à l'issue du Grand Prix, là aussi de 16 secondes sur son temps total de course. Un troisième pilote a été contrôlé avec une pression pneumatique non-conforme lors de ce GP d'Allemagne, en la personne d'Augusto Fernández.

La course du Français s'achève toujours à cette même position après application de la pénalité, hors des points.

À l'abord de la trêve estivale du MotoGP, Johann Zarco occupe la 19e place du championnat du monde des pilotes avec 12 points, à une unité du pilote d'usine Joan Mir.