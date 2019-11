Petrucci admiratif d'un Márquez "à l'aise à la limite"

Nouveau recordman du nombre de points marqués en une saison, Marc Márquez a réalisé jusqu'à présent une série époustouflante en se classant systématiquement premier ou deuxième de toutes les courses dont il a rallié l'arrivée, la seule exception étant sa chute à Austin alors qu'il filait là aussi vers la victoire. En d'autres termes, lorsqu'il n'a pas eu la capacité de gagner, le #93 a tout de même sauvé une deuxième place, rien de moins !

Dans le détail, seules deux victoires de la concurrence ont été nettes, celles remportées par Maverick Viñales, le seul en effet à avoir devancé Márquez de plus de quelques dixièmes à l'arrivée. Les trois autres pilotes n'ont battu le Champion du monde que dans le dernier tour, parfois même à la photo-finish, dans des courses qu'il aurait donc très bien pu accrocher à son palmarès.

Courses perdues par Márquez en 2019 :

Pour les autres pilotes, qui ont tous connu des hauts et des bas au cours de cette saison, la stabilité des performances de l'Espagnol a de quoi déconcerter. L'un des quatre à l'avoir battu, Danilo Petrucci, ne cache pas son admiration pour cette constance doublée d'une puissance redoutable en course, où Márquez semble sans cesse se positionner à sa limite absolue.

"Il mérite vraiment ce titre. Tous ceux qui ont été rapides ont connu des périodes moins bonnes que d'autres, mais sa plus mauvaise course lui a valu une deuxième place ! Quand nous l'avons battu, nous l'avons fait d'une demi-moto, alors que lui il gagne parfois avec dix secondes d'avance !" observe le pilote Ducati au micro du site officiel du MotoGP. "On a un pourcentage de chances de le battre en course, mais ce pourcentage est de plus en plus petit au fur et à mesure que le championnat avance. Il est toujours à la limite, et il est à l'aise dans cette position. Je pense que c'est sa force, être toujours à la limite et y être à l'aise."

Une concentration à maintenir à chaque instant

Petrucci peut d'autant plus regretter de ne pas avoir lui-même affiché cette capacité, qu'il a vu ses performances s'effondrer à la mi-saison. Alors qu'il a le mérite de faire partie de ce cercle très restreint des quatre pilotes ayant pu battre Márquez au cours de son année record, le pilote italien se trouve loin actuellement du niveau qui lui a permis de s'imposer au Mugello. Depuis le retour de la pause estivale, à Brno, il n'est même que le dixième au nombre de points marqués, avec un total de 55 unités engrangées, très loin des Quartararo (105), Viñales (116), Dovizioso (129) et bien sûr Márquez (210) pour ne citer qu'eux.

"Après la pause estivale, j'ai commencé à avoir du mal", concède-t-il auprès de Motorsport.com. "Des facteurs techniques sont un peu entrés en compte, ainsi qu'un peu de malchance, et j'ai eu plus de mal que prévu. J'ai toujours tout donné mais j'ai été en difficulté sur plusieurs pistes et je n'ai pas réussi à obtenir le maximum, si bien que j'ai perdu plusieurs points et la troisième place au championnat, mais je dois dire que je n'ai pas tellement de regrets, j'ai fait le maximum. J'ai assurément matière à m'améliorer pour l'année prochaine."

Ce que le #9 pourrait améliorer concerne notamment son approche des courses, lui qui trouve qu'il est difficile de maintenir la même concentration tout au long de la saison. "Oui, surtout car tous les pilotes en MotoGP pensent qu'ils sont le meilleur", pointe-t-il. "Quand on a fini la première partie, au Sachsenring, avant de partir en vacances et de se relaxer, j'ai regardé le championnat et je me suis vu troisième ! Donc j'en voulais plus, c'est ce que tout le monde veut. Ma mentalité était de confirmer ce résultat et de me montrer à moi-même que je pouvais me battre pour le championnat. Ce n'était peut-être pas la bonne mentalité à mi-saison. Peut-être qu'on peut regarder le classement maintenant, mais pas à mi-championnat."

"C'est dur de garder une mentalité positive car notre championnat compte 19 courses, mais aussi 19 EL1, 19 EL2... Vous pouvez gagner ou perdre un titre dans une séance d'essais libres. J'y pensais à Buriram, quand Marc a chuté en EL1 et qu'il a eu beaucoup de chance de ne pas s'être blessé. Une séance d'essais libres aurait pu affecter le championnat. Pendant les essais, les qualifs ou le warm-up, on peut trouver ou perdre les sensations avec la moto. C'est très difficile de se battre pour un championnat et de garder le bon niveau de concentration."

Propos exclusifs recueillis par Marco Congiu

Avec Michaël Duforest