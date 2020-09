Petrucci : "Ducati veut changer de stratégie" en laissant Dovizioso partir

Réagissant à l'annonce du prochain départ d'Andrea Dovizioso de Ducati, annoncé ce samedi en marge du Grand Prix d'Autriche, Danilo Petrucci a suggéré que son coéquipier n'avait pas forcément eu vraiment le choix, même s'il est officiellement dit que c'est une décision qu'il a prise lui-même, à tête reposée, et avant le début de négociations concrètes.

"Ce n'est pas une surprise, c'est une décision qu'il devait prendre et d'après ce que j'ai compris c'est Andrea qui l'a prise. Il n'y avait probablement plus de place pour qu'ils continuent ensemble. Je m'y attendais", a fait savoir Petrucci, lui-même contraint de trouver un autre guidon lorsqu'il a été annoncé en mai que Jack Miller avait été promu dans l'équipe officielle.

"Je comprends parfaitement ses raisons de quitter Ducati, surtout après les mots qu’ils ont eus hier", poursuit Petrucci, évoquant le fait que Ducati avait indiqué vouloir prendre une décision après le Grand Prix de Styrie et évaluer toujours plusieurs pilotes. "Je pense qu’Andrea a fait du très bon travail durant ces huit années, et être jugé sur ses deux dernières courses ou les prochaines, je pense que ce n’est pas une bonne idée. Je m’attendais à cette nouvelle, tout d’abord parce que je connais très bien Andrea et Ducati, et parce que ce n’est rien de nouveau."

"En ce qui me concerne, j'étais déjà sur la rampe de lancement depuis le début de l'année ! Je ne pouvais donc que faire quelque chose avec mes résultats et malheureusement cette année très différente n'a permis à personne de faire voir ce dont on était capable [avant l'été]", regrette le pilote italien, qui constate que "Ducati veut changer de stratégie" en changeant intégralement de line-up la saison prochaine.

"Il est clair qu'après avoir essayé de gagner avec moi et Andrea, ils veulent probablement essayer quelque chose de différent. Ils veulent sans doute des pilotes différents et je pense qu'Andrea avait fait du bon travail, mais bon… En ce qui me concerne, dès le début [de l'année] je n'ai pas eu la possibilité de rester et j'ai donc été remplacé. Le concernant Andrea, je pense que c'est la même chose, mais je ne connais pas les termes."

Lorsqu'il lui est demandé si Ducati ne lui donne pas le sentiment d'aller chercher des pilotes supposés meilleurs au lieu de valoriser ses propres pépites, le pilote italien répond : "J'ai mon idée, mais je la garde pour moi. Vous avez répondu vous-même, malheureusement on pense toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin."

"J'ai fait le maximum ici. Il est clair que je n'ai pas été parfait et j'ai été remplacé au bout d'un an. J'aurais pu faire mieux. Chez Ducati, ils pensent probablement que le potentiel de cette moto est plus grand que ce qu'Andrea fait voir et ils l'ont changé. C'est un choix assez scientifique", juge-t-il.

"Je suis désolé pour Andrea, car il n'a pas d'autre moto et je ne sais pas s'il continuera en MotoGP l'année prochaine", regrette Danilo Petrucci. Pour sa part, avoir été sur le marché dès le printemps semble l'avoir sauvé, puisqu'il a pu obtenir un guidon chez Tech3, pour piloter une KTM.

Avec Emmanuel Touzot