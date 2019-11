Petrucci et Miller démentent les rumeurs sur leur échange de poste

Le dernier Grand Prix de la saison n'a pas été festif pour tout le monde. Danilo Petrucci a bouclé sa première campagne de pilote officiel par une chute, survenue quelques instants avant celle de Johann Zarco et au même endroit, mais il a surtout dû faire face tout le week-end aux rumeurs les plus folles quant à son hypothétique remplacement par Jack Miller la saison prochaine au sein de l'équipe factory de Ducati. D'aucuns ont même suggéré que c'est Zarco qui aurait remplacé Miller chez Pramac, laissant Petrucci sans guidon.

Tout en dressant le bilan d'une année devenue compliquée depuis l'été, le pilote italien a donc dû, sitôt la course terminée, répondre à l'insistance des médias sur son sort. "[Ces rumeurs] je les ai lues chez vous", a-t-il fait savoir aux journalistes. "Tant que quelqu'un de Ducati ne vient pas me demander si ça m'irait d'échanger les places, tant que c'est vous qui le dîtes, je ne peux pas m'en inquiéter."

"Aucun des grands patrons de Ducati ne m'a parlé. Beaucoup de gens me posent cette question, bien sûr je n'ai pas été aussi constant sur la deuxième moitié de la saison que sur la première, mais si on regarde le championnat, je suis devant d'autres gars. Si quelqu'un vient me tapoter l'épaule et me demande 'qu'est-ce qui t'arrive ?', j'aurai peur, mais pour le moment personne ne m'a rien demandé, je n'entends que des rumeurs."

Jack Miller, qui a bouclé la saison à 11 points de son collègue, s'est mis en évidence en montant cinq fois sur le podium avec la Ducati du team Pramac, alors que Danilo Petrucci n'y est apparu que trois fois - dont une en tant que vainqueur. Acclamé pour ses performances sur la dernière partie de la saison, le pilote australien a néanmoins voulu défendre le #9 en tordant le cou à la rumeur.

"Pour le moment, je n'ai rien entendu. Ce ne sont que des rumeurs. Le seul endroit où j'en ai entendu parler, c'est sur Facebook. Pour le reste, je n'ai rien entendu de la part de mes managers ou du management de Ducati", assure Miller. "J'ai même vu sur internet une photo qui a été prise de moi avec Davide Tardozzi entre les camions, mais tout ce qui se passait c'est qu'il me disait de ne pas détruire mon pneu arrière ! Or on raconte qu'on parlait d'un contrat 2020..."

Un temps pressenti pour rejoindre l'équipe officielle Ducati la saison prochaine, Miller avait finalement été reconduit chez Pramac au printemps et il assure être "très content de là où [il est]". "Si je peux y rester je serai ravi, si je dois aller dans l'équipe factory, ce sera comme ça", ajoute-t-il, placide.

"Je ne veux voir personne perdre son job et je ne veux marcher sur les pieds de personne", poursuit le pilote australien, souhaitant relativiser les critiques à l'égard de Petrucci, qu'il trouve injustes : "Il faut se souvenir du Mugello, il a fait une course absolument parfaite. Il a un peu perdu son mojo pour le moment, mais je suis sûr qu'il va revenir. Quand il y a une semaine lente, pas mal de rumeurs se créent, mais je ne leur accorde pas beaucoup de crédit. […] Danilo est un vainqueur de course. Il a une période difficile, ça nous arrive à tous, mais il va revenir."

Petrucci : "J'ai fait le maximum"

Cette période difficile, Petrucci l'admet volontiers, premier à avoir fait son auto-critique depuis que sa courbe de performances s'est abaissée cet été. "Je sais que je suis critiqué par beaucoup mais quand je regarde ce que j'ai fait, j'ai fait le maximum. Et j'ai aussi de très beaux souvenirs de cette année", assure-t-il, lui qui a réalisé son rêve en remportant sa première victoire, qui plus à est à domicile.

"Je pense que le bilan est au-dessus de la moyenne. J'ai fait sixième, alors je pourrais me donner un 6/10", estime-t-il. "Les attentes au début de l'année étaient de courir ici l'année prochaine et de gagner une course, et je l'ai fait. Si on m'avait dit que j'aurais terminé le championnat sixième, avec quatre constructeurs et donc huit pilotes pouvant gagner des courses, j'aurais signé. C'est clair que quand on est troisième du championnat jusqu'à la 15e course, on s'attend à un peu plus. Mais je pense quand même que le bilan est positif. Je ne suis pas content de la dernière partie du championnat, mais j'ai fait le maximum."

Je sais que je suis critiqué par beaucoup, mais j'ai fait le maximum. Danilo Petrucci

Se disant "très fatigué", Petrucci explique avoir dépensé beaucoup d'énergie durant la première moitié de l'année, peut-être justement par peur de ne pas être à la hauteur. "Ce que beaucoup de personnes ne prennent pas en considération, c'est que c'était la première année où je courais dans une équipe officielle, on a donc affaire avec beaucoup plus de personnes, il y a beaucoup de choses à faire et puis, surtout, il faut obtenir des résultats. J'ai commencé à m'entraîner très fort, dès le mois de décembre, et peut-être qu'en juillet, après la pause, je n'avais en fait pas récupéré."

C'est alors que sont arrivés plusieurs mauvais résultats. "Le point clé a peut-être été l'erreur que j'ai faite en qualifs en Autriche : je voulais me rattraper de la course précédente, et pour démontrer que j'étais encore rapide j'ai fait une erreur et j'ai gâché mes qualifs. Quand tu détruis la moto dans le premier tour lancé des qualifs et que tu pars 12e alors que le matin tu étais troisième, ça n'est pas un chef-d'œuvre…" admet-il. S'en est suivie une course compliquée par cette position de départ, puis à Silverstone c'est l'accident de Dovizioso et Quartararo au départ qui l'a relégué loin des avant-postes. "Ce sont des courses négatives qui se sont accumulées et je me suis dit 'mince, qu'est-ce qui se passe ?' Ensuite, j'ai toujours été en position de devoir remonter, comme si j'étais toujours en déficit, et donc en pouvant moins penser à la moto qu'à tout le reste."

Déçu de ne pas avoir maintenu des performances stables, Petrucci se dit toutefois motivé à l'idée de reprendre sa progression en 2020. "Chaque année, je me suis amélioré, alors l'année prochaine l'objectif sera d'être parmi les cinq premiers au championnat", annonce-t-il. "Comme je l'ai dit aux personnes qui me sont proches, on sait déjà où travailler pour l'année prochaine. Ce sera ma deuxième année et je pense que les pilotes qui m'ont précédé ici n'ont pas fait tellement mieux en termes de résultats à la fin du championnat."

Avec Michaël Duforest