Petrucci a une nouvelle preuve qu'il s'était "un peu perdu" en 2019

À l'instar de son coéquipier, Danilo Petrucci n'a pas dressé un bilan véritablement positif à l'issue des essais de Sepang, les premiers de cette pré-saison. Les pneus en particulier concentrent l'inquiétude des pilotes officiels Ducati, qui les sentent plus adaptés aux Yamaha et aux Suzuki et peinent à trouver le bon dosage de grip en milieu de virage pour convenir au caractère de leur machine, et les progrès accomplis par la concurrence n'autorisent aucune perte de temps à ce stade de la préparation.

Mais Petrucci doit aussi composer avec la méforme de son mental, alors qu'il a terminé la saison 2019 pétri de doutes. À la reprise, vendredi, il expliquait avoir dû ôter la "rouille" due à la pause hivernale, mais pas seulement : il a également eu une nouvelle confirmation de la mauvaise direction prise durant la seconde moitié du championnat dernier. "J'ai senti la rouille de l'hiver et des dernières courses de la saison", décrivait-il. "Je ne me suis pas vraiment bien senti [vendredi] matin, la même chose que l'an dernier : j'avais du mal au freinage et en entrée de courbe. Ensuite, pendant la journée, on a modifié les réglages et on a juste vu la moto de l'an dernier, avec des sensations qui étaient meilleures."

Il y a un an, Ducati avait verrouillé le haut du classement en y plaçant quatre de ses machines lors de ce test malaisien, mais Petrucci avait surtout brillé en enregistrant le record absolu de la piste, toujours en place. Incapable cette fois de prétendre au meilleur temps, il a pu constater à quel point les divagations de 2019 lui ont porté atteinte. "Il y a un an, j'avais commencé ici en étant tout de suite très fort. La moto était très différente. C'est donc un autre symptôme qui montre que pendant la fin de la saison je m'étais un peu perdu en termes de réglages", soulignait-il.

"Pendant la journée on avait des pièces à tester et qu'on ne les a pas essayées parce que je devais retrouver mes sensations. À la fin de la journée j'étais plus content", expliquait le pilote italien. "Mais je dois dire qu'au début j'ai un peu revécu les mauvaises sensations que j'avais l'année dernière au guidon, et j'ai petit à petit réussi à les retrouver au fil de la journée."

À l'issue de ces trois jours, le constat était donc mitigé, entre le chemin parcouru ayant déjà permis à Petrucci de se remettre sur de bons rails, et les progrès encore nécessaires au vu du niveau affiché par la concurrence. "On a beaucoup travaillé. Je ne suis clairement pas totalement satisfait, il reste certaines choses à comprendre. Au moins on a été rapides sur le tour lancé, mais il reste du travail à faire", expliquait-il auprès du site officiel du MotoGP. "Il y a beaucoup de pilotes qui sont rapides et je ne suis pas content de cela, mais au moins on comprend beaucoup de choses et c'est bien. Le Qatar est un autre type de piste, peut-être que ça pourrait être mieux. Comme je l'ai dit, je ne suis pas complètement satisfait, il faut encore que je comprenne les pneus, mais en tout cas je suis content que ces trois jours soient finis."

Avec Michaël Duforest