Petrucci de retour en MotoGP : "C'est un peu mission impossible"

Danilo Petrucci assure au Mans l'intérim d'Enea Bastianini, qui souffre d'une épaule cassée depuis le Portugal. Le double vainqueur en Grand Prix a couru chez Ducati de 2015 à 2020, dont les deux dernières années au sein de l'écurie d'usine, avec laquelle il a signé ses deux succès – au Mugello en 2019 et au Mans en 2020.

Lire aussi : Bastianini absent au GP de France, Petrucci le remplace

Petrucci a pris sa retraite du MotoGP fin 2021 à la suite d'une année avec Tech3 KTM, et a depuis lors évolué au Dakar, en MotoAmerica, fait une apparition chez Suzuki en MotoGP l'an dernier, et roule désormais en WorldSBK chez Barni Racing, une structure soutenue par Ducati. Il a été informé de son retour en MotoGP par le team factory vendredi dernier en Catalogne, pendant le week-end de course du WorldSBK.

Interrogé par Motorsport.com sur ce qu'il ressent en portant à nouveau les couleurs de Ducati, Petrucci répond "Voilà autre chose à quoi je ne m'attendais pas dans ma vie, mais lors de la dernière année j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Cette fois, je suis vraiment content et fier. La dernière fois que je suis venu ici avec Ducati j'ai gagné la course, alors ce sont de très beaux souvenirs. Je ne peux qu'être vraiment reconnaissant envers Ducati d'avoir permis cela."

"C'est un peu mission impossible, car aborder un week-end de course sans essais, c'est quelque chose de très difficile. Je pense que ce sera un peu plus facile que l'an dernier en Thaïlande [avec Suzuki], tout était vraiment nouveau à part la piste. Au moins cette fois, j'ai déjà fait un briefing, nous avons d'assez bons réglages. Je connais toute l'équipe, je connais la moto, qui a même progressé depuis trois ans. Les pilotes Superbike sont en essais à Misano, mais quand on te propose de piloter la moto qui a remporté le dernier Championnat du monde, on ne peut pas dire non."

Danilo Petrucci lors de sa dernière saison chez Ducati en 2020

L'intérim de Petrucci vient deux semaines après l'apparition de Dani Pedrosa comme wild-card à Jerez, où il a fini sixième et septième du sprint et de la course principale. Mais Petrucci ne s'attend pas à pouvoir faire aussi bien au Mans. "J'aimerais, mais Dani, c'est Dani. Je crois qu'il a fait beaucoup de kilomètres sur cette moto à Jerez. C'est comme s'il était dans son jardin. Le mien, c'est Le Mans, car je suis monté sur le podium trois fois d'affilée."

"Mais maintenant, je trouve les pilotes de MotoGP vraiment rapides. De ce que j'ai compris, nous pouvons utiliser les réglages que j'avais il y a trois ans, et les motos vont dans cette direction. Alors, peut-être à cause de ma taille, il y a trois ans j'étais déjà sur le chemin de ce type de réglages."

Bien que n'étant pas monté sur cette moto depuis 2020, Petrucci déclare que la position de pilotage est identique à la dernière fois qu'il est monté dessus, et estime que cela l'aidera à bien commencer le week-end en Essais 1.

"Heureusement, ils ont encore toutes les données de 2020, et aussi la position de pilotage que nous pouvons encore utiliser. Alors en fin de compte, c'est comme si j'avais ma moto. Ils ne m'ont pas dit où elle a changé, mais je pense qu'elle a beaucoup évolué. Pour le début, ça ira, mais ensuite j'aurai besoin de faire des kilomètres pour comprendre comment elle est", conclut-il.