Petrucci de retour, il remplace Mir en Thaïlande !

Revoilà Danilo Petrucci ! Moins d'un an après son départ du championnat, le pilote italien va faire son retour sur la grille MotoGP pour disputer le Grand Prix de Thaïlande avec Suzuki, en remplacement de Joan Mir, actuellement convalescent.

Beaucoup de choses se sont passées pour Petrucci depuis qu'il quitté les Grands Prix, en novembre dernier. Il a d'abord rejoint le monde du rallye-raid pour disputer son premier Dakar, avec succès puisqu'il a remporté une étape et a beaucoup fait parler de lui pour sa vitesse autant que la passion avec laquelle il s'est plongé dans ce défi.

Son partenariat avec KTM n'a pourtant pas été plus loin et, dans les semaines qui ont suivi, il a retrouvé Ducati, avec qui il a couru six ans en MotoGP. Cette fois, direction les États-Unis pour y disputer le championnat MotoAmerica, au guidon d'une Panigale V4 engagée dans la catégorie Superbike.

Dans le team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC, où il a pris la suite de Loris Baz, Danilo Petrucci a tout de suite trouvé ses marques, s'imposant dès sa première épreuve. Au fil des semaines, il s'est affirmé comme l'un des candidats au titre et il a même réussi à rester en lice jusqu'à la toute dernière course, qui s'est disputée dimanche. Avec à son actif cinq victoires sur un total de 16 podiums en 20 courses, il s'est finalement incliné pour 20 points face à Jake Gagne, déjà titré en 2021.

De premiers contacts avaient été noués avec Suzuki après la blessure de Mir en Autriche, mais Petrucci avait souhaité rester concentré sur son championnat. La place était alors revenue à Kazuki Watanabe, néophyte dans la catégorie et qui a terminé la course à un tour du vainqueur.

Le Majorquin a tenté un retour au GP d'Aragón, avant de renoncer en cours de week-end, n'étant pas suffisamment remis pour que sa participation à la course se fasse en toute sécurité. Dans la foulée, il a été remplacé par le pilote d'essais Takuya Tsuda, initialement engagé en wild-card, au Japon le week-end dernier (celui-ci a abandonné en course après que sa moto a pris feu), et il le sera donc à présent par Petrucci pour la manche thaïlandaise au programme cette semaine.

"Inutile de dire que je suis extrêmement heureux d'avoir la chance de courir en Thaïlande avec le team Suzuki Ecstar. Je tiens à remercier l'équipe de m'avoir donné cette fantastique opportunité. Je veux aussi remercier Ducati et le management de mon équipe actuelle pour m'avoir permis d'accepter ce remplacement", commente Danilo Petrucci.

Petrucci a remporté deux Grands Prix MotoGP sur un total de dix podiums au cours de sa carrière, entamée en 2012. Après trois ans sur des machines répondant aux règlements CRT et Open, il est passé à la Desmosedici, d'abord chez Pramac puis dans l'équipe officielle Ducati, avant de disputer sa dernière saison en Grand Prix sur la KTM du team Tech3, sans jamais véritablement réussir à s'y adapter. Il n'a jamais piloté la Suzuki GSX-RR jusqu'ici et il s'agira donc de la sixième MotoGP différente dont il prendra le guidon pour ce qui sera sa 170e course dans la discipline.

"Je suis vraiment curieux de prendre le guidon de la GSX-RR et de l'essayer. Elle semble très rapide et on sait que c'est une machine capable de gagner. Je suis également impatient de travailler avec le team Suzuki, que je connais depuis longtemps maintenant et avec qui je m'entends merveilleusement bien. Je sais que ça ne sera pas facile, donc je n'ai aucune attente de cette expérience, je veux juste en profiter. Je suis aussi excité à l'idée d'être l'un des rares pilotes de l'Histoire à être passé d'une MotoGP à une moto du Dakar, puis une Superbike et une autre MotoGP d'usine !"

Touché aux chevilles, et notamment à l'astragale du pied droit et au niveau des ligaments, Joan Mir espère un retour en Australie, après deux semaines de repos supplémentaires. "Après une nouvelle IRM, les médecins ont confirmé les progrès dans la condition de Joan, mais qu'ils ne seront malheureusement pas suffisants pour lui permettre de rouler en Thaïlande. Il va donc poursuivre sa rééducation afin d'être apte à rouler à Phillip Island", explique Livio Suppo, team manager.

"Nous tenons à remercier Ducati de permettre à Danilo de saisir cette opportunité. Nous savons que Danilo est l'un de leurs pilotes vedettes et nous apprécions [leur accord] − cela montre que la passion et la coopération passent avant tout dans notre championnat. Nous accueillons donc Danilo dans notre équipe, nous allons faire de notre mieux pour que ce week-end soit inoubliable pour lui !"

