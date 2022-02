Tourné vers l’avenir, Petrucci ne pense pas revenir en MotoGP

Charger le lecteur audio

Danilo Petrucci a entamé un nouveau tournant dans sa carrière cette année, après dix saisons passées en MotoGP. Engagé pour la première fois au Dakar, dont il a remporté une étape, il avait expliqué avoir finalement changé ses plans et ne pas prendre part au reste du Championnat du monde de Rallye-raid après des incompréhensions avec KTM. Sortant de deux années compliquées en MotoGP, l'Italien souhaite désormais aller de l’avant et ne prendre que du plaisir dans ce qu'il fait.

Ce plaisir, il compte le trouver dans la nouvelle vie qu'il s’apprête à se créer pour l'année à venir avec un déménagement aux États-Unis afin de rouler en MotoAmerica. La page du MotoGP semble donc tournée et l'Italien n'envisage pas vraiment de retour. "Ça fait partie de ma première partie de carrière et c'est terminé, je ne pense pas que je reviendrai", a-t-il expliqué au micro du site officiel du MotoGP. "Piloter ces motos me manque, mais ces deux dernières années j'ai eu beaucoup de mal donc je ne pense pas [que je reviendrai]. C'est une option mais nous verrons. Ce qui est sûr, c'est que le MotoGP demande certains efforts et après une longue carrière, après le Dakar, j'ai envie d'essayer quelque chose de différent."

Petrucci s'envolera ainsi fin mars vers les États-Unis, mais réalise en attendant des tests en Europe afin de découvrir le nouvel univers qui va être le sien en 2022, aux côtés du constructeur italien qu'il connaît en revanche déjà bien, comme ce fut le cas à Portimão récemment, et ce non sans une certaine émotion : "Je suis fatigué et j'ai un peu mal partout, mais sincèrement après mon dernier Grand Prix en MotoGP, à Valence, je ne pensais pas reporter ma combinaison à nouveau. C'était assez émouvant."

"J'ai décidé d'aller aux États-Unis pour l'expérience de vie. Je suis curieux de voir comment est la vie sur un autre continent, et puis je suis très content que Ducati ait beaucoup poussé pour que je puisse revenir dans l'usine. Je suis content de piloter cette moto, qui est très bonne. Aux États-Unis, les pistes seront nouvelles pour moi. Nous allons bien évidemment essayer de gagner, mais ça ne sera pas facile. Nous avons besoin de beaucoup de tests et de beaucoup de soutien de la part de l'usine, mais je suis content de reprendre la compétition."

Enthousiasmé par ce nouveau défi, le pilote italien est plus que jamais tourné vers l'avenir et vers la nouveauté. Le MotoGP n’est donc plus d'actualité, mais il reconnaît ne pas être contre une participation au Championnat du monde Superbike. Bien qu'il ait roulé en Superstock 600 et 1000, et réalisé des essais WorldSBK pour Ducati, Petrucci n'a jamais pris part à aucune manche dans la catégorie principale. Le challenge pourrait lui plaire, à condition que les courses ne tombent pas en même temps que celles du MotoAmerica. "Je serais curieux d'y participer, ça pourrait être très amusant", a-t-il déclaré, avant de se réaffirmer son engagement actuel : "Mais l'objectif principal, ce sont les États-Unis."